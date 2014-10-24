Самооборона Майдана готовит мероприятия по задержанию лиц, которые попытаются сорвать выборы в Раду по всей Украине

Киев. 24 октября. УНИАН. Самооборона Майдана заявляет, что готовит программу мероприятий по задержанию лиц, которые попытаются 26 октября сорвать проведение внеочередных выборов в Верховную Раду по всей Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в пресс-центре УНИАН сказали представитель Самообороны Даниил Клех и сотник 18-й сотни Майдана, участник антитеррористической операции Владимир Солар.

Представитель Самообороны отметил, что исходя из того, что Верховная Рада не изменила избирательное законодательство, то на выборах в парламент 26 октября следует ожидать фальсификации по тем же правилам, как это было на прошлых парламентских выборах.

«Поскольку в парламент идет огромное количество людей, которые принимали участие в фальсификациях прошлой кампании в 2012 году, а также людей, голосовавших за законы 16 января, мы ожидаем такие же схемы, манипуляции и фальсификации», - сказал Клех.

В этой связи, именно «это является причиной, которая вынуждает Самооборону Майдана, которая приняла на себя обязательства защищать ценности Майдана, взять на себя ответственность по защите честности выборов».

В свою очередь сотник 18-й сотни Солар рассказал, что во время выборов президента на востоке Украины проходили наибольшие провокации со стороны диверсионных групп.

«Сейчас для того, чтоб обеспечить проведение выборов на территории Украины, нами будет подготовлена целая программа и ряд мероприятий по задержанию «титушек» и лиц, которые пытаются сорвать выборы, провести какие-то террористические операции и навредить проведению избирательного процесса», - отметил он.

При этом он обратился к работникам милиции и правоохранительных органов, которые будут обеспечивать именно избирательный процесс на избирательных участках Украины. «Не бойтесь, не бойтесь задерживать граждан, которые злоупотребляют выборами, продают голоса, пытаются сорвать выборы. Задерживайте таких людей, документируйте, передавайте их в суд», - отметил Солар. При этом он выразил уверенность, что нынешнее законодательство дает возможность полностью их наказать за любые нарушения.

Солар подчеркнул, что работа Самообороны заключается во взаимодействии с правоохранительными органами для того, чтоб максимально обеспечить прозрачность и честность выборов. Также он обратился к гражданам с призывом соблюдать свои права избирателей, чтобы не продавать голоса.

Кроме того, оба представителя Самообороны отметили, что на прошлых президентских выборах больше всего случаев фальсификаций выборов было зафиксировано на востоке Украины.

“Это было закрытие и уничтожение участков. Это похищались урны с бюллетенями”, - сказал Солар. В частности, он сообщил, что на президентских выборах была задержана группа Донских казаков в количестве 14 человек, задачей которых было именно уничтожение избирательных участков. “При их задержании в их автомобиле было выявлено большое количество оружия и очень много урн с бюллетенями”, - отметил он.

Вместе с тем, координатор Центра поддержки добровольцев при Самообороне Майдана Роман Орищенко прибавил, что “уже сейчас развернуты штабы Самообороны по защите выборов во всех областях Украины”.

По его словам уже сформировано свыше 200 мобильных групп, в которые входят более 200 тыс человек Самообороны, которые привлечены к обеспечению порядка и противодействию возможным фальсификациям. В частности, эти мобильные группы будут взаимодействовать как с Министерством внутренних дел, так и со Службой безопасности.