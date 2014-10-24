Киев. 24 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины отмечает значительное улучшение качества избирательного процесса.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Алексей Кошель.

«КИУ отмечает значительное улучшение качества избирательного процесса, значительное уменьшение фактов подкупа избирателей и фактически ликвидацию таких негативных явлений, как давление на избирателей, как использование системного административного ресурса», - сказал он.

По его словам, по сравнению с 2012 годом, нынешняя избирательная кампания «стала в несколько раз лучше, более качественной и с меньшим количеством нарушений».

В то же время он отметил, что главной задачей сегодня является необходимость решить две ключевые проблемы, которые постоянно отмечает КИУ: ликвидировать мажоритарную составляющую на выборах и уменьшить уровень избирательной коррупции.

«Сегодня избирательное законодательство фактически в каждом разделе перенасыщено фактами, примерами того, каким образом можно манипулировать избирательным законодательством, каким образом можно по-разному его толковать, и фактически избирательный закон открывает широкий путь к нарушениям законодательства, начиная от таких, как подкуп, поскольку этот факт трудно толковать и наказать за это, и заканчивая такими вопросами, как регистрация кандидатов в народные депутаты», - сказал Кошель.