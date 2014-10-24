ОПОРА отмечает значительную конкурентность кампании и прогресс в части доступа к информации граждан на выборах

Киев. 24 октября. УНИАН. Гражданская сеть «ОПОРА» отмечает уменьшение влияния административного ресурса, значительную конкурентность кампании и прогресс в части доступа к информации граждан на внеочередных выборах 2014 года по сравнению с очередными выборами 2012 года.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор парламентских и избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

Вместе с тем по состоянию на 23 октября наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 502 случая нарушений избирательного законодательства со стороны кандидатов и партий.

Среди ключевых вызовов, по ее словам, остается безопасность участников и организаторов выборов, неотвратимость наказания за совершение преступлений против избирательных прав граждан, уменьшение влияния незаконных методов предвыборной агитации, сказала эксперт.

«По состоянию на 23 октября наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали 502 случая нарушений избирательного законодательства со стороны кандидатов и партий - субъектов избирательного процесса. Из них наибольшее количество инцидентов касается нарушений правил ведения предвыборной агитации (212). На втором месте подкуп избирателей - 117 случаев. Несколько меньше избирательных злоупотреблений связано с применением административного ресурса (84 случая) и силового вмешательства в ход избирательного процесса (74 инцидента). В то же время массовых нарушений или таких, которые могут существенно повлиять на результаты голосования, в октябре наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не зафиксировали», - отметила она.

ОПОРА также зафиксировала 101 случай непрямого подкупа избирателей в 20 областях Украины. Больше всего - в Одесской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях и городе Киев. Большинство таких злоупотреблений (70%) осуществлялось кандидатами самовыдвиженцами.

«Среди партийных кандидатов косвенный подкуп избирателей чаще применяли представители от « Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Сильной Украины», «Батькивщины» и «Заступа». Зафиксированные случаи злоупотребления административным ресурсом главным образом сводятся к незаконному участию должностных и служебных лиц в предвыборной агитации (27 случаев в 14 областях Украины) и к использованию помещений органов власти для агитации (23 случая в 11 областях Украины). Чаще всего должностные и служебные лица незаконным образом приобщались к участию в агитационной деятельности в Харьковской, Волынской, Черновицкой областях и городе Киеве. Среди основных проявлений силового (уголовного) вмешательство в ход избирательного процесса - повреждение имущества и предвыборной агитации. Всего зафиксировано 55 таких случаев в 15 областях Украины. Больше всего - в городе Киев, Закарпатской и Черновицкой областях. Значительно более серьезными последствиями и влиянием на избирательный процесс являются нападения на кандидатов, партийных активистов и наблюдателей. Известно об 11 таких инцидентах в 9 областях Украины. Согласно новым положениям Уголовного кодекса, такие действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от двух до пяти лет (часть 2 статьи 157 УК Украины)», - говорится также в отчете ОПОРЫ.

Кроме того, в ОПОРЕ отметили, что по сравнению с сентябрем, предвыборная активность всех рейтинговых политических партий значительно возросла, прежде всего, за счет насыщенной агитации на внешних носителях и медийной рекламы, активизировалась также и уличная агитация.

По наблюдению ОПОРЫ, наиболее масштабные предвыборные кампании развернули «Блок Петра Порошенко», ВО «Батькивщина», «Народный фронт» и Радикальная партия Олега Ляшко. Эти партии используют все доступные формы агитации и обеспечивают массированное агитационное присутствие в 70% избирательных округов. Несколько менее активными были «Гражданская позиция», «Сильная Украина», «Оппозиционный блок», ВО «Свобода», «Самопомич» и «Заступ». Вместе с тем предвыборная кампания других активных партий («Правый сектор», Интернет партия Украины, «Блок левых сил Украины», Либеральная партия Украины, политическая партия «5.10») разворачивалась главным образом на носителях наружной рекламы и в медийном пространстве.