Пилипишин надеется на действенную коалицию в новой ВР с участием ведущих политсил, которая поддержит президента

Киев. 24 октября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты в избирательном округе №223 Киева Виктор Пилипишин убежден, что после выборов 26 октября как минимум три ведущих политических силы должны объединиться в парламенте в действенную коалицию, которая поддержит президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Пилипишин сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в условиях войны на Донбассе стране крайне необходимо усиление власти, а это возможно при условии объединения политических сил в государстве. По его убеждению, к ситуации на востоке привели «экстремизм и насилие в обществе», а также отсутствие желания у политсил, представленных в ВР, идти на компромиссы.

Пилипишин заявляет, что теперь политики должны взять на себя ответственность за развитие и стабильность в стране.

«В последние несколько лет политики в ВР не слышали друг друга, критиковали друг друга, и ни одна из сторон не хотела пойти на компромисс. А именно в парламенте собраны люди, которые представляют все регионы Украины, все национальности и даже разные религии. Компромисса этого не было. И учитывая, что парламент не выполнил основную функцию - поиск компромисса в обществе - мы имеем сегодня войну на востоке страны. Депутаты должны сделать из этого выводы», - считает Пилипишин.

Он отметил, что сегодня страна имеет законно избранного президента, который, к тому же, победил в первом туре. «Поэтому мы должны поддержать политику президента. А он декларирует, что мы должны идти в Европу, мы должны дипломатическим путем решить проблему на востоке, и в то же время эта территория должна остаться территорией Украины. Президент декларирует, что должна быть децентрализация власти, нужно максимальное количество полномочий передавать муниципальным органам управления. И это же декларирует премьер-министр Арсений Яценюк, который возглавляет «Народный фронт». И интересно, что это декларирует, с определенным исключением, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Поэтому, я думаю, как минимум эти три человека могут объединить усилия 27 числа», - сказал Пилипишин.

По его убеждению, Украина не переживет очередной конфронтации и политических разборок.

«Поэтому нам нужно успокоиться, нужно провести 26-го октября выборы и понять, что нужно усилить власть. Но усиление власти возможно при условии, если те силы, которые декларируют одни ценности, один демократический европейский путь, объединятся уже 27-го числа», - подчеркнул Пилипишин.

Он еще раз отметил, что стране нужен мир. «И в этом плане я готов поддержать как президента Украины, так и премьер-министра, надеюсь, будущего Яценюка, которые объединятся и сделают единую коалицию. Я готов заявить, что, получив мандат, я обязательно в эту коалицию войду», - добавил кандидат.

«Сейчас нужно меньше что-то декларировать, меньше критиковать, меньше заниматься популизмом, потому что популизм загнал страну в тупик», - заявил Пилипишин.