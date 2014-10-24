Во время избирательной кампании партии сменили более 40% членов ОИК - эксперт

Киев. 24 октября. УНИАН. Руководитель мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА" Назар Бойко отмечает, что во время кампании по внеочередным выборам в Верховную Раду Украины политические партии сменили более 40% членов окружных избирательных комиссий.

Об этом Бойко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Говоря об избирательных комиссиях, Бойко подчеркнул, что нужно обратить внимание на тенденции массовых ротаций членов как окружных, так и участковых избирательных комиссий.

"За период функционирования ОИК с 5 сентября по 20 октября, Центральная избирательная комиссия почти ежедневно принимала постановления, которыми она вносила новых людей в окружные избирательные комиссии и соответственно заменяла тех людей, которые там до того работали», - сказал Бойко, добавив, что таких постановлений ЦИК на текущий момент насчитывается более 30.

По его словам, "по состоянию на 20 октября было заменено более 40% членов ОИК с общим количеством более 3800 человек". Также он добавил, что председателей комиссий, их заместителей и секретарей меняли гораздо чаще, чем простых членов ОИК.

По его данным, на 20 октября было заменено 110 председателей ОИК, 102 заместителя председателя ОИК и 118 секретарей ОИК.

Также он отметил, что есть такие округа, где были заменены от 80% до 90% членов ОИК. При этом очень много замен приходится на восток Украины, хотя случаи с большим количеством замен наблюдаются по всей Украине.

"Возможно, есть основания считать, что в этих округах определенные кандидаты или политические партии подбирали под себя членов окружных избирательных комиссий", - добавил он. Так, он привел пример одного округа в Одесской области, где баллотируется в кандидаты действующий депутат Сергей Кивалов, на котором большинство членов ОИК являются непосредственно подконтрольны ему.

Бойко считает, что в округах, где был зафиксирован гораздо выше среднего уровень замен, следует уделять максимальное внимание.

Вместе с тем он отметил, что наблюдается тенденция, что чаще всего замены производились в так называемых технических политических партиях, если те в свою очередь имели квоты для заполнения состава ОИК. Так, он отметил для примера, что в политической партии "Зеленые" из 9 председателей в ОИК 9 были заменены, из 8 заместителей председателя 6 были заменены, а из 8 заместителей, все были заменены. К таким партиям Бойко отнес и партию "Украина будущего", которая сменила почти 100% председателей и секретарей ОИК и еще ряд партий, в том числе и "Зеленая планета".