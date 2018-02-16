Премия «Телетриумф» состоится весной этого года

13:41, 16 февраля 2018
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Киев. 16 февраля. УНИАН. Национальная телевизионная премия Украины «Телетриумф» состоится весной этого года.

Как сообщил член экспертного совета Украинской телевизионной академии Влад Ряшин во время пресс-конференции в УНИАН, скорее всего, событие будет проходить во второй половине апреля.

Директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль добавил, что прием заявок на национальный телевизионный конкурс начнется на следующей неделе и продлится 15 дней. На голосование жюри, которое начнется после проверки представленных работ, отведено две недели.

«В целом мы планируем выйти на объявление номинантов в первых числах апреля», - подчеркнул Коваль и добавил, что технически «мы будем готовы проводить премию во второй половине апреля, но есть еще много вопросов для решения, чтобы определиться с конкретной датой церемонии».

Также Коваль отметил, что этот «Телетриумф» - «переходный, потому что в нем будут представлены работы, которые вышли в эфире украинских каналов за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года, а уже в дальнейшем «Телетриумф» будет проводиться весной и будут оцениваться проекты, которые были в эфире каналов в период с 1 января по 31 декабря».

Ряшин сообщил, что в рамках Украинской телевизионной академии сформировано 6 профессиональных жанровых гильдий и если раньше все члены жюри «Телетриумфа» оценивали все номинации, то теперь каждая из этих гильдий будет оценивать номинации, которые будут относиться к сфере деятельности этой гильдии.

Председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии Ольга Захарова отметила, что в конкурсе будет 80 номинаций - 35 программных, 39 личных, в том числе номинации «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший сценарист», «Лучший репортер», а также 6 региональных номинаций.

Она подчеркнула, что появились новые номинации, в которые будут привлечены «специалисты, работающие сегодня не только на телевидении, но и в цифровых медиа также».

Коваль напомнил, что в каждой номинации должно быть не менее трех работ, а если этого не произойдет, то номинация будет признана несостоявшейся. Он сообщил, что сегодня будет обнародована информация о конкурсе - перечень номинаций, требования к работам.

Ряшин сообщил, что раньше было лишь 45 номинаций, то есть почти вдвое меньше, чем в этом году, но в то же время он прогнозирует, что в этом году из 80 номинаций будет реализовано, скорее всего, 60.

Член Экспертного совета Украинской телевизионной академии Виктория Бурдукова рассказала, что в рамках гильдии «тематических программ, музыкального, детского телепроизводства» появилась возможность на конкурсе номинировать дневные и утренние программы, ведущих этих программ, а также появилась номинация «Интервьюер» и другие.

Как известно, премия «Телетриумф» - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года. Целью премии является стимулирование развития отечественной телеиндустрии, демонстрация и отмечание важных достижений в сфере телевидения и, как итог, построение высоких стандартов телевещания на территории Украины.

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