Премия «Телетриумф» состоится весной этого года

Член экспертного совета Украинской телевизионной академии Ряшин отметил, что скорее всего это произойдет во второй половине апреля.

Киев. 16 февраля. УНИАН. Национальная телевизионная премия Украины «Телетриумф» состоится весной этого года.

Как сообщил член экспертного совета Украинской телевизионной академии Влад Ряшин во время пресс-конференции в УНИАН, скорее всего, событие будет проходить во второй половине апреля.

Директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль добавил, что прием заявок на национальный телевизионный конкурс начнется на следующей неделе и продлится 15 дней. На голосование жюри, которое начнется после проверки представленных работ, отведено две недели.

«В целом мы планируем выйти на объявление номинантов в первых числах апреля», - подчеркнул Коваль и добавил, что технически «мы будем готовы проводить премию во второй половине апреля, но есть еще много вопросов для решения, чтобы определиться с конкретной датой церемонии».

Также Коваль отметил, что этот «Телетриумф» - «переходный, потому что в нем будут представлены работы, которые вышли в эфире украинских каналов за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года, а уже в дальнейшем «Телетриумф» будет проводиться весной и будут оцениваться проекты, которые были в эфире каналов в период с 1 января по 31 декабря».

Ряшин сообщил, что в рамках Украинской телевизионной академии сформировано 6 профессиональных жанровых гильдий и если раньше все члены жюри «Телетриумфа» оценивали все номинации, то теперь каждая из этих гильдий будет оценивать номинации, которые будут относиться к сфере деятельности этой гильдии.

Председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии Ольга Захарова отметила, что в конкурсе будет 80 номинаций - 35 программных, 39 личных, в том числе номинации «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший сценарист», «Лучший репортер», а также 6 региональных номинаций.

Она подчеркнула, что появились новые номинации, в которые будут привлечены «специалисты, работающие сегодня не только на телевидении, но и в цифровых медиа также».

Коваль напомнил, что в каждой номинации должно быть не менее трех работ, а если этого не произойдет, то номинация будет признана несостоявшейся. Он сообщил, что сегодня будет обнародована информация о конкурсе - перечень номинаций, требования к работам.

Ряшин сообщил, что раньше было лишь 45 номинаций, то есть почти вдвое меньше, чем в этом году, но в то же время он прогнозирует, что в этом году из 80 номинаций будет реализовано, скорее всего, 60.

Член Экспертного совета Украинской телевизионной академии Виктория Бурдукова рассказала, что в рамках гильдии «тематических программ, музыкального, детского телепроизводства» появилась возможность на конкурсе номинировать дневные и утренние программы, ведущих этих программ, а также появилась номинация «Интервьюер» и другие.

Как известно, премия «Телетриумф» - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года. Целью премии является стимулирование развития отечественной телеиндустрии, демонстрация и отмечание важных достижений в сфере телевидения и, как итог, построение высоких стандартов телевещания на территории Украины.