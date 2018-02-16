Группа The Voguns представила в Киеве клип «Последний бастион» о событиях Революции Достоинства и «Львовской сотне» (фото, видео)

Фронтмен группы считает, что деятели культуры создают недостаточно произведений о Майдане.

Киев. 16 февраля. УНИАН. Украинская трибьют-группа The Voguns представила видеоклип «Последний бастион» о событиях Революции Достоинства в феврале 2014 и «Львовской сотни».

Презентация состоялась во время пресс-конференции участников группы в информагентстве УНИАН.

Как сказал вокалист и ритм-гитарист Андрей Кривокорытов, группа собралась только два года тому назад, и музыкой её участники занимаются вне своей профессиональной деятельности. «Это для нас хобби. Мы любители», - добавил он.

По его словам, он хотел создать песню о Майдане. «Майдан - это такое событие, которое нельзя назвать одним днем. Это событие, которое имело очень много дней, и каждый день - это день, о котором можно рассказывать. Каждый день маленькие и большие подвиги совершались на Майдане», - сказал Кривокорытов.

Он и члены его группы были участниками событий на Майдане, в частности помогали строить баррикады. «Если вспоминать, что поразило больше всего, так это ночь на 19 февраля ... Я думаю, что эта ночь поразила не только меня, но и всех украинцев, всех киевлян и всех, кто переживал за эти события», - сказал фронтмен группы.

Как заметил Кривокорытов, именно в те дни не был в Киеве, но позже подробно изучал хронологию тех событий. «Я обратил внимание на то, что буквально все очевидцы этих событий говорят о важной роли «Львовской сотни»... Меня очень поразила эта история, в эту переломную ночь, да, там было «300 спартанцев», но под утро, когда говорили, что уже конец, вот-вот силы «Беркута» дожмут и сделают зачистку Майдана, появилась как в сказке «Львовская сотня», и с утренним лучом куда-то исчез «Беркут», - сказал он.

По его словам, это очень поразило его и стало основой для новой песни.

Кривокорытов подчеркнул, что группа - не коммерческий проект. «Мы собрались для того, чтобы уделить внимание тому, что Майдан - это не только боль, это не только скорбь ... Для нас это, во-первых, победа, это достижение, это огромный подвиг народа, стремившегося к свободе, к независимости и к достойной жизни», - сказал он. По мнению Кривокорытова, деятели культуры недостаточно пишут, поют, снимают фильмы о Майдане.

В свою очередь, соло-гитарист Дмитрий Шкурко выразил надежду, что остальные деятели культуры последуют их примеру. «В последнее время в обществе есть определенный скепсис относительно этих событий, того, что происходило. И мы считаем, что это неправильно, об этом нужно помнить. И помнить всем, в том числе политикам, о наследии, о том, что нужно ставить интересы народа, общества, государства выше своих личных. И эта песня, в том числе, и об этом», - сказал он.

Как заметил барабанщик Алексей Онищук, «в украинской истории было много героических страниц. И до сих пор эта героика изо дня в день куется на линии фронта. К сожалению, гораздо меньше в украинской истории именно героических победных страниц: факты победы, когда героические усилия людей приводили к тому, что они действительно добивались чего-то, и это приносило большие преимущества для всех людей, ради которых они совершали свой подвиг». По его мнению, Майдан является ярким примером того, «на чем можно построить то, что могло бы объединять украинское общество и вести его к чему-то большему».

По словам Кривокорытов, группа имеет планы написать песни о событиях в Донецком аэропорту и бое под Крутами. «Мы будем стараться в этом направлении работать, потому что мы видим огромный дефицит среди произведений искусства героической темы украинской истории», - сказал он.

Фото с презентации видеоклипа: https://photo.unian.net/rus/themes/78066