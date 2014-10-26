В ВР проходят «Блок Порошенко» - 22,2%, «Народный фронт» - 21,8%, «Самопомич» - 14,2%, «Оппозиционный блок» - 7,8%, Радикальная партия - 6,4%, «Свобода» - 5,8%, «Батькивщина» - 5,6% - Международный exit-poll

Киев. 26 октября. УНИАН. В Верховную Раду по результатам внеочередных выборов проходят «Блок Петра Порошенко» - 22,2% голосов избирателей, «Народный фронт» - 21,8%, «Самопомич» - 14,2%, «Оппозиционный блок» - 7,8%, Радикальная партия - 6,4%, ВО «Свобода» - 5,8%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.

Таковы данные Международного exit-poll, обнародованные на пресс-конференции в УНИАН.

Среди партий, которые, по данным этого exit-poll, не набрали 5% голосов избирателей и не попадают в парламент, «Гражданская позиция» - 3,2%, КПУ - 2,9%, «Сильная Украина» - 2,7% , «Правый сектор» - 2,4%, «Заступ» - 2%, «Солидарность женщин» - 0,6%, «Интернет-партия» - 0,4%, «5.10» - 0,4%, другие - 1,6%.

Лидером на западе Украине стал «Народный фронт» - 31%, «Блок Петра Порошенко» - 22%, «Самопомич» - 16%, «Свобода» - 7%, Радикальная партия - 6% и ВО «Батькивщина» - 6% .

В центре Украины лидером стал «Блок Петра Порошенко» - 29%, «Народный фронт» - 25%, «Самопомич» - 11%, Радикальная партия - 8%, «Батькивщина» и «Свобода» - по 6%.

В Киеве победила «Самопомич» - 27%, «Блок Петра Порошенко» - 21%, «Народный фронт» - 17%, «Свобода» - 10%, «Батькивщина» и «Гражданская позиция» - по 5%.

На севере «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» получили почти одинаковое количество голосов, соответственно, 23% и 24%, «Самопомич» - 14%, Радикальная партия - 9%.

На юге Украины лидером стал «Блок Петра Порошенко» - 23%, второе и третье место поделили «Народный фронт» - 13% и «Оппозиционный блок» - 12%, «Самопомич» - 10%, «Сильная Украина» - 8%, КПУ - 7%, «Батькивщина» и Радикальная партия - по 6%.

На востоке лидирует «Оппозиционный блок» - 22%, «Блок Петра Порошенко» - 20%, «Народный фронт» и «Самопомич» - по 11%, КПУ и Радикальная партия - по 6%, «Сильная Украина» - 5%.

На Донбассе абсолютным лидером является «Оппозиционный блок» - 35%, «Блок Петра Порошенко» - 13%, «Народный фронт» - 8%, «Сильная Украина» - 8%, КПУ - 8%, «Самопомич» - 7%, Радикальная партия - 6%.

«Из особенностей - в Донецкой области «Оппозиционный блок» получил большую поддержку, чем в Луганской», - прокомментировал результаты опроса учредитель социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко.

Относительно распределения голосов по возрасту Тищенко сообщил, что среди молодежи есть два лидера - «Самопомич» и «Народный фронт», затем следует «Блок Петра Порошенко». Также молодежь больше поддерживала «Правый сектор».

Тищенко отметил, что пожилые люди больше поддерживали КПУ и «Оппозиционный блок». По его словам, также в отношении старший электорат у «Свободы», «Гражданской позиции», «Батькивщины», и «повзрослел» электорат Радикальной партии по сравнению с президентскими выборами.

Кроме того, Тищенко сообщил, что женщины больше поддерживали «Народный фронт», а мужчины - «Блок Петра Порошенко».

Организаторами Международного exit-poll являются 4 партнера: правительство Канады, социологическая группа «Рейтинг» (Украина), Baltic Surveys/The Gallup Organization (Литва), при поддержке Международного республиканского института (The International Republican Institute - IRI). Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма, было охвачено не менее 330 участков, выборка - около 25 тыс. респондентов (в зависимости от явки). Допустимая погрешность результатов: не более 1,5%.

Фото новости: http://photo.unian.net/rus/themes/52234