День выборов в Верховную Раду-2014 прошел с незначительными нарушениями - КИУ

Киев. 26 октября. УНИАН. День выборов в Верховную Раду, состоявшихся сегодня, 26 октября, по предварительным оценкам, прошел с незначительными нарушениями и более демократично и прозрачно, чем во время голосования на парламентских выборах-2012.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Комитета избирателей Украины Виталий Тесленко.

«В целом мы предварительно оцениваем день голосования как прошедший на порядок более демократично, открыто, более конкурентно, чем это было в 2012 году», - сказал он, отметив, что окончательную оценку этому избирательному процессу КИУ сможет дать после подсчета голосов избирателей.

По его словам, особенностью этих выборов был низкий уровень использования административного ресурса.

«Главной особенностью этих выборов, как мы отмечаем, является то, что это были первые парламентские выборы, где фактически отсутствует такой негативный элемент ... как системное применение административного ресурса ... Эта кампания была действительно конкурентной», - сказал Тесленко.

Вместе с тем директор КИУ отметил, что на 70 округах было зафиксировано большое количество нарушений, однако, по предварительным данным, они не могут серьезно повлиять на результаты народного волеизъявления.

«Нарушений было достаточно. Это около 70 округов. Основная масса информации о нарушении шла оттуда. Но таких округов на предыдущих (парламентских - УНИАН) выборах было вдвое больше. И нарушений, по нашей информации, было практически в три раза больше, чем сегодня», - рассказал Тесленко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20.00 явка избирателей составила 51,87%.

По результатам Национального exit-poll, «Блок Петра Порошенко» набрал 23%, «Народный фронт» - 21,3%, «Самопомич», - 13,2%, «Оппозиционный блок» - 7,6%, Радикальная партия - 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.