Лидер "Заступа" заявляет, что данные экзит-полов могут не отражать результатов голосования в сельской местности

Киев. 26 октября. УНИАН. Лидер партии "Заступ" Вера Ульянченко заявляет, что данные общенациональных экзит-полов могут не отражать результатов голосования в сельской местности.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

По информации Ульянченко, экзит-полы могли просто не проходить среди жителей сел. Она также отметила, что, согласно данным проведенного экзит-пола одной из аналитических групп, партия "Заступ" набрала на этих выборах 5,7-5,9% голосов. Кроме того, Ульянченко отметила, что, согласно полученным результатам с "тестовых" участков, партия "Заступ" конкурировала по количеству полученных голосов с лидерами нынешней избирательной гонки.

Ульянченко подчеркнула, что на данный момент ее партия воздерживается от каких-либо заявлений, ожидая документально заверенных результатов выборов. Она также отметила, что "Заступ" проводит свой параллельный подсчет голосов.

По словам Ульянченко, сегодня от партии "Заступ" наблюдателями являются около 10 тыс. человек. Поэтому ее политсила, по словам Ульянченко, сможет проконтролировать, не было ли нарушений с начала подсчета голосов.

В целом Ульянченко положительно оценила результаты политической партии на этих парламентских выборах, отметив, что ее политическая сила является новой, и полученные голоса избирателей свидетельствуют о доверии к этой партии и о ее правильном позиционировании в отношении жителей сел и небольших городков.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам проведенных экзит-полов 26 октября, «Заступ» не проходит в ВР на внеочередных парламентских выборах. По данным Национального экзит-пола, за эту партию проголосовали 1,8% избирателей; Международного экзит-пола - 2%; Всеукраинского телевизионного экзит-пола - 1,8%.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52236