ПАЧЭС не зафиксировала существенных нарушений на парламентских выборах в Украине

Киев. 27 октября. УНИАН. Делегация наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) не зафиксировала нарушений на парламентских выборах, которые могли бы существенно повлиять на результаты голосования в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент ПАЧЭС, руководитель делегации Грузии в ПАЧЭС Давид Саганелидзе.

«Состоялись те выборы, которые очень нужны были Украине… Нарушения на выборах были минимальными», - сказал он.

По словам Саганелидзе, несмотря на более низкую явку избирателей по сравнению с президентскими выборами в мае текущего года, выборы в Верховную Раду Украины прошли «значительно организованнее и чище».

«Выборы состоялись значительно организованнее, значительно чище, значительно лучше, чем тогда (на президентских выборах - УНИАН)», - сообщил он.

Саганелидзе отметил, что в некоторых округах был довольно распространённым факт дублирования фамилий кандидатов в депутаты с целью ввести в заблуждение избирателей. Тем не менее, он добавил, что такие факты «жульничества» не являются нарушением избирательного законодательства.

«Это хроническое заболевание для многих округов, где специально ставятся люди с одинаковыми фамилиями, именем и отчеством, чтобы специально отобрать голоса у некоторых кандидатов… К сожалению, «двойники» - это не нарушение», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции генеральный секретарь ПАЧЭС Кирилл Третьяк отметил, что в Ассамблее намерены в апреле 2015 года провести заседание для обсуждения избирательного законодательства в странах-участниках содружества и разработки механизмов сокращения нарушений на выборах в будущем.

«В ПАЧЭС было принято решение, что в следующем году в апреле у нас будет заседание нашего правового и политического комитета для обсуждения избирательного законодательства в наших странах», - сказал Третьяк.

Справка УНИАН. ПАЧЭС создана 26 февраля 1993 года. Главной задачей ПАЧЭС является оказание содействия национальным парламентам в принятии законов, необходимых для реализации проектов, разработанных в рамках Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), а также создание правовой базы для успешного многостороннего экономического, политического и культурного сотрудничества в регионе.

В состав ПАЧЭС входят 76 парламентариев, представляющих высшие законодательные органы 12 государств - членов ЧЭС.