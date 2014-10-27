В КИУ голосование в прифронтовых округах на Донбассе назвали имитацией выборов

Киев. 27 ноября. УНИАН. В Комитете избирателей Украины голосование в прифронтовых округах на Донбассе назвали имитацией выборов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Комитета избирателей Украины в Донецкой области Сергей Ткаченко.

«На тех трех округах, которые мы назвали прифронтовыми, которые находились на границе военных действий - это 45, 52-й и 53... процесс выборов проходил не в соответствии с главными принципами проведения выборов. Принципами открытости, конкурентности, прозрачности», - сказал Ткаченко.

По его словам, официальные результаты народного волеизъявления на указанных округах вряд ли отображают избирательные настроения населения, проживающего на этой территории.

«Сказать, что в этих трех округах результаты голосования соответствуют волеизъявлению избирателей, включенных в списки на этих территориях, к сожалению, (нельзя - УНИАН). Скорее, это выглядело как имитация избирательного процесса», - констатировал Ткаченко.

По данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов в округе №45 победил экс-регионал Ефим Звягильский, за которого проголосовало 72,7% избирателей. В округе работали только 4 участка.

На округе №52 обработано 4,5% протоколов, по их данным 55,9% голосов избирателей получил самовыдвиженец Игорь Шкиря. На округе №53 обработано 33,3% протоколов, лидирует самовыдвиженец Олег Недава с 73,6% голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 51,87%.

По результатам Национального exit-poll Блок Петра Порошенко набрал 23%, «Народный фронт» - 21,3%, «Самопомич», - 13,2%, «Оппозиционный блок» - 7,6%, Радикальная партия - 6,4% ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.