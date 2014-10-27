Явка избирателей на нынешних парламентских выборах высокая, учитывая ситуацию на Донбассе - ОПОРА

Киев. 27 октября. УНИАН. Явка избирателей на нынешних парламентских выборах ниже, чем в прошлые годы, но остается высокой, учитывая сложную военную ситуацию на востоке страны.

Такое мнение координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская высказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Явка, которую мы также оценивали в рамках параллельных подсчетов, по нашим данным, составляет 51,2%. Погрешность не превышает 1,9%. Мы можем явку признать, как довольно высокую, учитывая события в Донецкой и Луганской областях. Запугивания, угрозы в сторону членов избирательных комиссии и избирателей, которые звучали со стороны вооруженных террористических групп, это, понятное дело, уменьшило явку», - сказала Айвазовская.

По ее словам, если сравнить явку на выборы в спокойное время, когда не было военных действий на востоке страны, то она незначительно превышала нынешний показатель. В частности, по данным ОПОРЫ, в 2006 году явка на парламентские выборы составляла 58,9%, а в 2007 и 2012 году – 57,9%.

Также координатор ОПОРЫ отметила, что в целом внеочередные выборы в Верховную Раду проходили в штатном режиме.

«Мы готовы заявить о том, что голосование на внеочередных парламентских выборах 2014 года проходило в штатном режиме, без инцидентов, которые бы могли повлиять на результаты волеизъявления избирателей», - сказала Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 52,42%.

По состоянию на 12.00 ЦИК обработала 43,87% протоколов. По ее данным, за партию «Народный фронт» проголосовали 21,6% избирателей, за «Блок Петра Порошенко», - 21,5%, за Объединение «Самопомич» - 11,1%, за Оппозиционный блок - 9,7%, за Радикальную партию - 7,4% и за ВО «Батькивщина» - 5,7%.