Депутат Куприй берет под личный контроль ситуацию с «загадочной смертью» партнера ROSHEN и собственностью наследников бизнеса (видео)

Народный депутат подчеркивает важность того, чтобы имущество, на которое имеют права наследники частной компании, сотрудничавшей с корпорацией ROSHEN, было распределено надлежащим образом в соответствии с законом.

Киев. 20 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины Виталий Куприй берет под личный контроль ситуацию с «загадочной смертью» дистрибьютора корпорации ROSHEN в Днепропетровской области и правами собственности наследников бизнеса.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Три недели назад ко мне обратились Валентина Кислицына и ее адвокат с жалобой на то, что не расследуются правоохранительными органами обстоятельства загадочной смерти ее мужа, который был дистрибьютором корпорации ROSHEN в Днепропетровской области, о том, что она до сих пор не может вступить в наследство, о том, что противоправными действиями с помощью нотариусов и судей были наложены аресты на ее личное имущество», - заявил он.

По словам Куприя, погибший муж Кислицыной имел многомиллионный мощный бизнес. «После его загадочной смерти этот бизнес начал приходить в упадок, намеренно его уничтожали, возможно, выводили активы. Сейчас ведется следствие по этому вопросу», - сказал он.

Куприй выразил надежду, что дело сдвинется с места, и «права людей, которые нарушены сейчас, будут восстановлены».

«Я беру эту ситуацию под личный контроль. Выяснились служебные преступления - нотариусов, которые визировали документы с поддельными подписями, и судей Индустриального районного суда в городе Днепр, которые выносили неправомерные решения. Я должен направить соответствующие обращения генпрокурору, главе Нацполиции. Я считаю, что поскольку конфликт такой мощный и владельцем корпорации ROSHEN является президент Украины, то я ему направлю обращение, чтобы он собрал совещания по этому вопросу и вмешался в эту ситуацию», - сказал Куприй.

Он отметил важность того, чтобы имущество, на которое имеют право наследники, было распределено надлежащим образом в соответствии с законом. «Два года уже прошло, а люди не могут получить доступ к имуществу», - сказал депутат.

В свою очередь адвокат Андрей Кинаш заявил, что, «когда владелец предприятия Игорь Валерьевич (Кислицын) лежал в открытом гробу, его еще не похоронили, преступники совершили регистрационные действия, которыми право пользования предприятием переоформили на коммерческого директора Минаеву Оксану Владимировну. Мы считаем, что данный документ является поддельным, подпись Игоря Валерьевича является поддельной. Таким образом, совершено преступление по факту подделки документов и по факту внесения в государственные реестры заведомо недостоверной информации. Это уже будет основанием для обращения в правоохранительные органы для проверки данных действий частного нотариуса Рычки».

Кислицына считает смерть своего мужа неслучайной. «Прошло уже два года после смерти моего мужа, но произошли события, которые вызывают у меня сомнения, что эта смерть была случайной. Я не могу комментировать все обстоятельства, которые сейчас происходят, потому что ведется проверка, но хочу сказать, что высшие руководители корпорации ROSHEN, а именно Константин Май, прибегают к такому произволу, что просто не укладывается в голове», - сказала она.

Как заявил топ-менеджер корпорации ROSHEN Константин Май, «на момент смерти Игоря Кислицына, на начало 2016 года балансовая стоимость предприятия, компании «Стронг» (которая занималась дистрибуцией продукции ROSHEN - УНИАН), составляла 5-6 млн грн. Сразу после смерти Игоря (Кислицына) я собрал родственников, и Валентину Петровну, и маму (покойного), и сказал, что, насколько я могу, я помогу не растащить предприятие, а собрать все деньги, аккумулировать их на расчетном счете и ждать, когда в право могут вступить родственники».

Май подчеркнул, что денежные средства находятся на соответствующем расчетном счете и ждут, пока родственники покойного их смогут забрать. «Действительно, деньги собраны на расчетном счете. На сегодняшний день на расчетном счете компании находится сумма в примерно 8 млн (за предыдущий год техника эксплуатировалась и было перечислено около 1,5 млн грн на расчетный счет). К этим деньгам доступа никто не имеет... Родственники (покойного) могут вступить в права, и никто их ни в чем не ограничивает», - сказал он.