Парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам - Всемирный конгресс украинцев

Киев. 27 октября. УНИАН. Внеочередные парламентские выборы, которые прошли в Украине 26 октября, соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов, а нарушение и недостатки носили единичный характер.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель международной миссии Всемирного конгресса украинцев по наблюдению за парламентскими выборами в Украине, вице-президент ВКУ Петр Штык.

Он сообщил, что наблюдатели миссии ВКУ присутствовали в 27 избирательных округах, три из которых - в Донецкой области. Наблюдение вели более чем 330 наблюдателей в Украине и в заграничных округах по всему миру, из них 105 наблюдателей миссии Украинского конгресового комитета Америки (УККА входит в состав ВКУ).

«Наша предварительная оценка - это то, что внеочередные парламентские выборы в Украине соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов», - сказал Штык.

Его поддержала присутствующая на пресс-конференции председатель миссии УККА, президент УККА Тамара Галло-Олексий, которая сообщила, что организация имеет опыт наблюдения выборов в Украине еще с 1991 года. «Хочу подтвердить, что внеочередные выборы отвечали международным стандартам свободных и справедливых выборов и отвечали волеизъявлению украинского народа», - сказала она.

В то же время Штык сообщил о нарушениях, выявленных во время наблюдения за избирательным процессом и подсчетом голосов, среди них: не запломбированные урны, их дублирование, большое количество остаточных бюллетеней, некоторые организационные нарушения.

«Эти нарушения и недостатки не повлияли на результаты выборов и носили единичный характер. Властные структуры Украины приняли все возможные меры, чтобы выборы были прозрачными и прошли на самом высоком уровне. Мы не заметили никаких злоупотреблений административными ресурсами для поддержки каких-то кандидатов или политических партий», - сказал Штык.

По его словам, это предварительные выводы, а окончательные миссия ВКУ обнародует после завершения избирательного процесса.