Аграрии просят правительство отменить ограничения на ввоз из России сырья для минеральных удобрений (видео)

В прошлом году Украина импортировала из РФ 195 тыс. тонн сульфата аммония.

Киев. 21 февраля. УНИАН. Украинские аграрии просят Кабинет министров отменить введенный в декабре 2017 года запрет на ввоз из России сырья для производства удобрений - сульфата аммония.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

«У нас есть прямая необходимость во внесении удобрений, содержащих серу, в почву. То, что сейчас сделано, приведет к тому, что у нас будет дефицит этих удобрений. Это выстрел в ногу», - сказал Соколов.

По словам присутствующего на пресс-конференции председателя наблюдательного совета группы компаний «УкрТехноФос» Владимира Рудого, на сегодняшний день почвы в Украине истощены растениями по ряду химических элементов, в частности, по такому важному элементу для жизни растений, как сера. А производство сульфата аммония в Украине, который питает землю и увеличивает урожайность, находится в катастрофическом дефиците.

Он сообщил, что за прошлый год в Украину было ввезено кристаллического сульфата аммония в целом 300 тыс. тонн, из них 195 тыс. тонн было ввезено из РФ. Украинские предприятия, при этом, произвели 120 тыс. тонн.

«Альтернатива этому процессу – либо отмена пункта 3 постановления №1022, либо мы идем на другие рынки. Мы видим спрос, растущий тренд данного продукта, и именно поэтому будем вынуждены идти на другие рынки. Хотя они более дорогие и катастрофически неудобны для транспортировки», - отметил Рудый.

Он сообщил, что скорее всего Украина будет осуществлять импорт сульфата аммония из азиатских стан, в частности из Узбекистана.

Присутствующий на пресс-конференции президент Союза химиков Украины Алексей Голубов сообщил, что не понимает причину появления постановления о запрете поставок сульфата аммония.

«Для меня это было новостью, откуда появился сульфат аммония в постановлении Кабинета министров… Суть вопроса в том, что сульфат аммония для нас не является определяющим продуктом, мощности по его производству у нас довольно таки ограниченные. Перекрыв этот кислород, не понимаю кто от этого выигрывает, но во всяком случае – это не химики и не аграрии», - отметил он.

Голубов отметил, что Всеукраинский аграрный совет и Союз химиков Украины выступили с единой позицией в вопросе возобновления импорта сульфата аммония и направили в конце декабря премьер-министру Украины Владимиру Гройсману обращение с просьбой отменить запрет на ввоз этого сырья. Однако, по словам Голубова, ответа на обращение никто не дал.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года подорожает на 23% к предыдущему году - до порядка 127 млрд грн.

Основными причинами подорожания посевной является повышение цен на основные производственные ресурсы, в частности, рост затрат на удобрения составил 33%, на горюче-смазочные материалы - 29% и на семена - 17%.