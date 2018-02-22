24 февраля в Киеве состоится форум прогрессивных людей «Украина может быть другой» (фото, видео)

В рамках мероприятия будут представлены наработки общественных организаций по решению ключевых проблем в политической, экономической и социальной сферах.

Киев. 22 февраля. УНИАН. В субботу, 24 февраля, в Киеве состоится форум прогрессивных людей «Украина может быть другой», во время которого общественные организации «СД Платформа» и «Институт демократии и социального прогресса» представят совместные наработки по решению ключевых проблем в политической, экономической и социальной сферах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы и эксперты, которые будут участвовать в мероприятии.

«Мы хотим анонсировать масштабное мероприятие - Форум прогрессивных людей, который уже состоится в эту субботу 24 февраля в Киеве. Цель этого мероприятия: во-первых, объединить прогрессивных людей, которым небезразлична дальнейшая судьба нашей страны. Также подискутировать, обсудить ключевые проблемные моменты в политической, экономической и социальной сфере», - рассказал эксперт по политическим вопросам, учредитель ОО «СД Платформа» Богдан Ференс.

Эксперт по экономическим вопросам «Института демократии и социального прогресса» Игорь Ильтьо отметил, что на участие в форуме уже получено более 400 заявок.

«Также очень много партнерских организаций, экспертной среды хотят присоединиться к этой дискуссии», - сказал эксперт.

По его словам, на форум заявлены три темы: экономика, политика, социальная сфера. В частности, запланированы три панельные дискуссии, во время которых будут обсуждать, какой может быть другая Украина и что для этого нужно; может ли политика работать на избирателей, а не избранных; может ли экономика создавать блага для людей, а не для олигархов; может ли система социального обеспечения ориентироваться на достойное обеспечение, а не на ежедневное выживание, и пр.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/78191