Украине для развития внутреннего туризма необходима госпрограмма поддержки отрасли с финансовыми и налоговыми стимулами - эксперты (фото, видео)

По мнению экспертов, если государство не будет активно участвовать в этих программах, то развитие туристической сфере будет происходить крайне медленно.

Киев. 22 февраля. УНИАН. Украине для развития внутреннего туризма необходима государственная программа поддержки отрасли с различными финансовыми и налоговых стимулами, которая будет направленна на создание благоприятных условий для прихода в страну инвесторов и строительство соответствующей инфраструктуры.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили эксперты.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, если государство не будет активно участвовать в этих программах, то развитие туристической сферы будет происходить крайне медленно.

«Государство должно придумать такую регулятору политику, которая предусматривала бы win-win (выигрыш для всех сторон - УНИАН) для операторов, отелей, инвестиционных компаний, и само принять участие в этом вопросе», - отметил он.

Фурман привел в пример Турцию с крайне развитой туристической отраслью, в которой местное министерство культуры получило право определять перспективные для развития туризма районы, заказывать строительство дорог через государственные программы, финансировать бизнес.

«Если мы хотим развивать какие-то районы, нам необходимы финансовые и налоговые стимулы», - отметил он

По словам эксперта, в городе Умань Черкасской области мэр за средства госбюджета построил фонтан и увеличил туристический поток на 35%. Он отметил, что если бы у города была господдержка отрасли, то местным органам власти удалось бы увеличить доходы госбюджета за счет туризма в несколько раз.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции президент Всеукраинской общественной организации «Клуб мэров» Владимир Удовиченко отметил, что объединенные территориальные общины должны объединяться для формирования единой туристической системы страны.

«Нужно через государственно-частное партнерство объединить все субъекты в объединенных территориальных общинах. Есть люди, которые занимаются этим вопросом, и нужно все связать в одну современную систему туристического менеджмента. Мы должны объединить усилия и создать условия для этого, используя существующую инфраструктуру», - отметил он.

По его словам, местное самоуправление благодаря реформе децентрализации получает ресурсы, и ему необходимо использовать сферу туризма для развития потенциала своих регионов.

Кроме того, эксперт отметил, что государству необходимо создавать условия для прихода инвесторов.

«Пусть придет и построит классный отель в Богуславе или в Черкассах. Мы устанавливаем правила игры, берем на себя ответственность на местном уровне, и даем возможности реализации инвестиционного проекта», - сказал Удовиченко.

Среди условий для прихода инвесторов эксперт назвал уменьшение налогов и сборов для инвесторов.

«Мы должны выходить на преференции, мы должны максимально уменьшить налоги, сборы для того чтобы заинтересовать сюда идти инвесторов. Денег в мире много, и все зависит от того, какие условия создает то или иное государство», - сказал он.

В свою очередь, председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха отметил, что для развития туристической отрасли в Украине необходимы также изменения в законодательстве.

В частности, эксперт предлагает внести изменения в закон о туризме и законодательно закрепить за страховыми компаниями обязательство перечислять часть страховых франшиз по страхованию туризма на развитие туризма.

«Туристический рынок - лакомый кусочек для страхового рынка, и страховой рынок должен что-то делать для туристической отрасли. Страховой рынок должен поддерживать туризм процентами от страховых франшиз, которые они получают от турагентов, которые страхуют свою туристическую ответственность. Мы активизируем этот вопрос и будем предлагать свои изменения в законодательство в этом направлении», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, заграничные поездки на протяжении 2017 года осуществили 26,437 млн украинцев, при этом 99%, или 26,219 млн - частные поездки. C целью служебной поездки за границу выезжали в 2017 году 97,3 тыс. украинцев, с целью организованного туризма – 120,9 тыс. человек. Наибольшее количество украинцев выезжали в Польшу (9,9 млн человек), в Россию (4,4 млн человек) и в Венгрию (3,1 млн человек).

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/78200