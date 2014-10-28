Результаты выборов демонстрируют, что украинцы не желают концентрации власти в одних руках - эксперт

Киев. 28 октября. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала убежден, что результаты внеочередных выборов в Верховную Раду демонстрируют, что украинцы не желают концентрации властных полномочий в руках одного человека.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Бала обратил внимание, что во время предвыборной гонки со стороны представителей “Блока Петра Порошенко” постоянно в информационном пространстве звучало, что должности глав правительства и парламента должны занимать представители одной политической силы, поскольку “им нужно иметь условное большинство для того, чтобы наводить порядок”.

Однако, по мнению эксперта, результаты выборов продемонстрировали, что “украинцы не захотели концентрировать власть в одних руках, и осознанно или неосознанно они сказали, что им больше нравится парламентско-президентская форма правления”.

Эксперт убежден, что таким образом важно сбалансировать власть для того, чтобы было несколько центров принятия решений и власть реально была разделена на исполнительную, законодательную и судебную ветви.

“Президент, с моей точки зрения, не имеет полномочий, чтобы вмешиваться ни в исполнительную ветвь власти, ни в законодательную. Он не является ветвью власти – он является гарантом Конституции”, - отметил Бала.

В этой связи он добавил, что только в случае, "если будет не совсем понятна договоренность между ветвями власти", президент может вмешаться. Также Бала объяснил, что в Украине практика показывала, что предыдущие президенты хотели вмешиваться в деятельность всех ветвей власти, и, по его мнению, даже сейчас заявления президента Петра Порошенко, когда тот говорит, что убежден, что сделает коалицию, “выглядят не совсем правильно”.

Кроме того, эксперт выразил убеждение, что новоизбранному парламенту необходимо принять новые четко прописанные законы относительно статуса и полномочий как президента, так и премьер-министра, в которых должно быть понятно, при каких условиях может быть импичмент главы государства, а также при каких условиях может быть распущен парламент.