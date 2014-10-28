Эксперты предлагают парламенту и президенту помочь сформировать правительство специалистов

Киев. 28 октября. УНИАН. Экспертные и общественные организации призывают президента Украины и избранный парламент создать правительство не политиков, а специалистов и технократов, и предлагают помочь найти необходимых профессионалов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал соучредитель гражданской платформы «Новая страна» Валерий Пекарь.

«В Украине выбран парламент, и в ближайшее время будет формироваться коалиция. Уже начались разговоры о правительстве. … Кто будет делать реформы? Мы знаем опыт разных стран мира, все реформы, так или иначе, делают специалисты, профессионалы, технократы. Еще ни одной ситуации не было, когда коалиционные правительства, куда назначались по квотам представители партий, делали реформы, потому что они всегда думают о том, как нужно выбираться на следующих выборах», - сказал Пекарь.

Он добавил, что новое правительство должно состоять из реформаторов, которые не будут иметь политических амбиций, но смогут взять на себя ответственность за внедрение жизненно необходимых реформ.

Для того, чтобы сформировать правительство профессионалов, общественные и экспертные ассоциации объединили усилия в совместном проекте «Первое профессиональное правительство реформ». Инициативная группа проекта включает 34 ассоциации, такие как Ассоциация выпускников «Аспен Украина», инициатива украинских выпускников зарубежных университетов «Профессиональное правительство», ассоциация выпускников Киево-Могилянской Академии и другие.

Участник пресс-конференции, соучредитель гражданской платформы «Новая страна» Андрей Длигач отметил, что на сегодняшний день сформирован экспертный совет из представителей организаций-участников, который рассматривает кандидатуры на должности членов Кабинета министров. Уже предложено более 100 кандидатур на должности в 17 министерств и ведомств, из которых отобрано для голосования 49.

Эксперты пояснили, что к кандидатам на руководящие должности в правительстве выдвигаются серьезные требования. В частности, кроме высокого профессионального уровня, обязательное условие - наличие финансовой обеспеченности, что позволит длительное время не зависеть от небольшой зарплаты чиновника.

«Мы выдвигаем очень жесткие требования. Это не только наличие профессионального образования и опыта. Это довольно жесткие люстрационные критерии. … Важное условие – наличие у каждого кандидата собственного финансового ресурса, достаточного для того, чтобы длительное время получать очень низкую заработную плату, которую сегодня получают высшие государственные чиновники, не иметь соблазнов и обеспечить себя и свою семью за счет накопленные за предыдущие годы ресурсы», - отметил Пекарь.

Вместе с тем, инициативная группа объективно смотрит на свои возможности, и считает, что шансы назначить такое правительство небольшие.

«То, что шансов мало на формирование профессионального правительства, не означает, что мы не должны использовать их. Сейчас мы пытаемся сделать все, чтобы реализовать эту возможность», - подчеркнул Длигач.

Также эксперты добавили, что в случае формирования правительства без учета предложений экспертного сообщества, члены группы готовы сотрудничать с Кабмином, который будет сформирован политиками.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 90,02% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий: "Народный фронт" на выборах набирает 22,16%, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,77%, “Самопомич” - 10,96%, “Оппозиционный блок” - 9,35%, Радикальная партия - 7,46%, “Батькивщина” - 5,7%. Ранее в комментариях УНИАН эксперты отметили, что новое правительство должно быть сформировано из специалистов. Первыми решениями нового парламента должны стать план реформ нового правительства, бюджет на 2015 год, а также существенное урезание госрасходов.