28 февраля под стенами КГГА состоится акция по защите Андреевского вернисажа (видео)

Уникальный творческий вернисаж Андреевского спуска оказался под угрозой полного уничтожения.

Киев. 27 февраля. УНИАН. Завтра, 28 февраля, возле Киевской городской государственной администрации состоится акция по защите художественного вернисажа на Андреевском спуске, который оказался под угрозой уничтожения.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель ОО «Творческий союз участников АТО «Мытець» Александр Запрудский, член правления ОО «Ассоциация «Украинский вернисаж» Андрей Крахмальный, основатель ОО «Ассоциация «Украинский вернисаж», народный мастер украинской вышивки Лариса Цыгичко, ветеран АТО, член ОО «Творческий союз участников АТО «Мытець» Олег Лисовой.

«Уникальный творческий вернисаж Андреевского спуска находится под угрозой полного уничтожения. Эта уникальная локация, которая представляет душу нашего родного города, из-за непродуманных действий некоторых чиновников может лишиться той своей составляющей, которая придает этому месту особый колорит и привлекает туристов и гостей города», - отметил Крахмальный.

По его словам, столица из-за таких действий может лишиться своего Монмартра. Цыгичко, со своей стороны, подчеркнула, что сувениры и вышиванки мастеров, купленные там, разъезжаются по всему миру.

«Это наше лицо ... Мы сделали Андреевский спуск знаменитым на весь мир. Благодаря людям, которые там работают, эта улица стала такой знаменитой, она есть во всех каталогах мира», - подчеркнула она.

«У нас был шок, когда на страницах Facebook некоторые представители киевской власти ... сообщили, что 1 марта вернисаж будет уничтожен, что все люди, которые там есть и представляют свои работы, находятся там незаконно. Хотя мы с этими утверждением абсолютно не согласны», - подчеркнул также Крахмальный.

При этом он напомнил, что еще в 2014 году во время выездного совещания мэр Киева Виталий Кличко поручил разработать проект решений об организации постоянно действующей выставки-ярмарки в пределах исторического «Бабьего торжка». Такие проекты решений были разработаны Шевченковской РГА, проведены десятки встреч в рабочих группах. По итогам был создан проект дизайна торговых мест и элементов благоустройства, а также были собраны все необходимые визы и подписи ответственных лиц. Но, к сожалению, из-за смены ответственных за эти направления заместителей эти предложения так и не попали к мэру.

«В связи с этим мы требуем немедленной встречи с мэром, где мы могли бы представить свои предложения по благоустройству данной территории, сохранению украинского вернисажа именно в тех локациях, которые сложились годами, созвать круглый стол и обсудить проблему», - добавил Крахмальный.

По словам участников пресс-конференции, акция «Андреевский вернисаж под стенами КГГА» начнется в 10.30, а в рамках акции состоится мирное шествие в знак выражения общественного протеста. В мероприятии примут участие художники, предприниматели, неравнодушные киевляне.