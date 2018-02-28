Механизм распределения дотаций аграриям создает привилегии лишь для отдельных участников рынка - эксперты

Ограниченное число банков для участия в программах поддержки агросектора - это коррупционная схема, которая значительно сужает количество агропроизводителей для получения компенсации.

Киев. 28 февраля. УНИАН. Механизм распределения государственных дотаций для поддержки аграрного сектора Украины является неэффективным и создает привилегии только для отдельных участников рынка, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов на пресс-конференции в УНИАН.

«Есть целый ряд пунктов в порядках государственной поддержки аграрной отрасли, которые создают привилегированные условия для отдельных участников рынка, исключая для других участие в программах, а также исключая конкуренцию в целом. А это полностью незаконно», - сказал Соколов.

По его словам, в этом году в ряде программ для поддержки агросектора, где предусмотрены компенсации части кредита и процентов по кредиту, смогут участвовать только те банки, которые подписали меморандум с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Однако Соколов отметил, что в законодательстве такое понятие как меморандум не предусмотрено и полномочий его подписывать у Минагропрода нет. Он добавил, что данный порядок - явная коррупционная схема, которая создает ограничения для получения сельхозпроизводителями господдержки.

«Это явно коррупционная незаконная норма, которая просто ограничивает число банков, которые смогут принимать участие в этой программе, а соответственно, ограничивает и число тех агропроизводителей, которые смогут воспользоваться той господдержкой, которая якобы предоставляется всем», - подчеркнул он.

Соколов также добавил, что в этом году большая часть средств по программам господдержки агросектора, в частности, по программе поддержки животноводства (4 млрд грн) и программе поддержки фермерства (1 млрд грн), будут осуществляться в ручном режиме, что является огромным шагом назад.

«Поскольку мы должны бороться с коррупцией, программы господдержки не должны проводиться в ручном режиме. Что мы видим? Мы видим, что большинство денег, которые будут распределены в этом году, будут распределяться через комиссию, которая состоит из чиновников, которые традиционно брали откаты от 30 до 40% определяемых средств», - сказал он.

Член ВАС, руководитель компании «Робимакс-Агро» (Хмельницкая обл.) Алим Мищук, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что господдержка агросектора является абсолютно неэффективной. Он подчеркнул, что доказательством этого являются итоги господдержки 2017 года, когда было выделено 4 млрд грн на животноводство, однако поголовье уменьшилось и эффекта от дотаций в отрасли не было.

«Для чего нам программы, которыми мы не можем воспользоваться, зачем нам программы, благодаря которым Косюк (глава правления одного из крупнейших агрохолдингов в Украине «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк) и Бахматюк (владелец крупнейшего в Украине по размеру земельного банка агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк – УНИАН) берут деньги, а мы - мелкие и средние фермеры, до них добраться не можем? В этом случае мы готовы отказаться от таких дотаций», - заявил Мищук.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Кабинет министров Украины одобрил программы поддержки аграрного сектора по ключевым направлениям в рамках Государственного бюджета на 2018 год. Общая сумма поддержки составит 6,3 млрд грн против 5,5 млрд грн в прошлом году.Общая сумма господдержки будет распределена по пропорциям 4-1-1-0,3 на животноводство - компенсацию стоимости сельхозтехники - поддержку фермерства - садоводство.