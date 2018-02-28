Офис эффективного регулирования запустил онлайн-платформу анализа цен в Украине

Киев. 28 февраля. УНИАН. Офис эффективного регулирования (BRDO) запустил онлайн-платформу отслеживания актуальных цен в режиме реального времени.

Соответствующий инфляционный барометр размещен на сайте regulation.gov.ua и был презентован в ходе пресс-конференции УНИАН.

Как отметил глава BRDO Алексей Гончарук, инструмент направлен на то, чтобы у журналистов, госслужащих, а также аналитиков была объективная информация, что происходит с ценами, для того чтобы дискуссия на тему инфляции в стране была обоснована.

«По моему мнению, это очень важная тема. Чтобы быть успешной, Украине нужно принимать обоснованные решения. Мы заинтересованы, чтобы решения принимались на обоснованных данных», - сказал Гончарук.

По словам главы офиса, у государства есть два пути по работе с уровнем цен.

С одной стороны, государство может ограничивать производителей административно.

«Ты условно хлебозавод, и мы тебе запрещаем продавать продукцию дороже, чем определенный уровень. И это убивает конкуренцию», - сказал Гончарук.

Второй путь, по его мнению - это развитие конкуренции в стране, дерегуляция, а также создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

«Мы предусматриваем, что наличие таких инструментов увеличит понимание процессов, и что бороться с ростом цен нужно улучшением условий для бизнеса… Если бизнес не тратит деньги на коррупцию, не ограничен административно, существует конкуренция, и это приводит к тому, что цены стабильны и обоснованно низкие», - сказал эксперт.

Гончарук отметил, что для привлечения внимания к инструменту эксперты решили рассчитать индекс традиционного для Украины блюда - индекс вареника.

«Это традиционное украинское блюдо из 8 ингредиентов, которые очень хорошо всем понятны. Мы вывели индекс вареника, вареник дорожает, за 3 месяца он вырос приблизительно на 7%, но это связано с сезонным колебанием цен», - сообщил эксперт.

По словам также присутствующего на пресс-конференции аналитика Дмитрия Остапчука, помимо расчета индекса вареника, сервис позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику изменения цен на 23 социальных товара, данные о которых берутся в четырех крупнейших супермаркетах Украины.

Кроме того, по словам эксперта, сервис помогает проанализировать цены в разных регионах страны, а также позволяет потребителю следить за изменением цены собственной потребительской корзины.

«Инфляционный барометр - это сервис, который помогает получить информацию относительно цен и инфляции в одном месте, чтобы пользователи не тратили время для поиска данных», - сказал Остапчук.

Эксперт отметил, что в будущем планируется расширение функционала барометра.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.