В Ирпене Киевской области 30-31 октября состоится конференция «Богатство в многообразии: как превратить вызов в ресурс» по проблемам нацменьшинств

Киев. 29 октября. УНИАН. В Ирпене Киевской области 30-31 октября состоится конференция «Богатство в многообразии: как превратить вызов в ресурс», посвященная проблемам национальных меньшинств и уязвимых групп населения в Украине.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН менеджер по коммуникациям ресурсного центра ГУРТ Елена Задорожная, конференция обобщит результаты проекта «Равные возможности для национальных меньшинств и уязвимых групп в реализации культурных прав: богатство через многообразие».

Как отметила программный менеджер ресурсного центра ГУРТ Марьяна Завийская, проект внедрялся центром на протяжении трех лет в десяти сельских общинах Армении и Украины. На реализацию проекта Евросоюз выделил 80 тыс. евро.

«Результатом трехлетней работы стало появление мастерских, арт-кафе, зон отдыха для детей и взрослых, учебных студий для представителей национальных меньшинств и уязвимых жителей общин», - сказала Завийская.

Она отметила, что проект основан на главном тезисе: культура должна стать мощным инструментом в развитии местных общин.

«Кроме работы со специалистами и повышения их профессионализма в выявлении потребностей представителей национальных меньшинств, мы работали и непосредственно с жителями общины, стремясь активизировать их к совместной работе, выстроить с помощью культурных инициатив определенный уровень доверия в обществе и стимулировать жителей к совместному действию», - сказала она.

Кроме того, по словам Завийской, другим вектором работы в рамках проекта была попытка интегрировать представителей национальных меньшинств и уязвимых групп в активную общественную жизнь в общине именно через культурные проекты, которые они могли инициировать, определенные мероприятия в сфере культуры.

Завийская также сообщила, что у армянской общине в Украине есть социально-бытовые сложности.

«Для людей, которые переехали в Украину во взрослом возрасте, является проблемой вопрос языка, а за языковым барьером лежат другие проблемы - трудоустройство, налаживание социальных контактов в селе с односельчанами», - сказала она.

«За время реализации проекта в общине произошли изменения на уровне самосознания, община смогла увидеть, что у нее есть своя идентичность, выстроить определенный уровень доверия и взаимоуважения между жителями, что, по нашему мнению, является ключевым результатом проекта», - сказала Завийская.

Председатель правления центра НПО (Армения) Маргарет Пилипосян, в свою очередь, отметила, что проект также увеличил осведомленность граждан Армении.

«Разные социальные платформы использовались для информирования населения Армении об этой программе. Главным компонентом программы было то, что ведущую роль играли представители местного самоуправления. Эта трехлетняя инициатива дала им возможность фактически увидеть, что люди, проживающие в их общинах, несут большой потенциал», - сказала она.

Член координационного совета Федерации украинцев Армении «Украина» Юрий Минасян отметил, что в крупных городах Армении удается поддерживать украинскую самобытность, а в регионах это невозможно из-за отсутствия финансирования.

«Этот проект дал возможность помочь украинцам обратиться к самобытности, привлечь к украинской культуре местное население», - сказал он.

Кроме того, по словам Минасяна, установлен памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, о котором украинцы, живущие в Армении, давно мечтали.

«В прошлом году нам удалось установить памятник Тарасу Григорьевичу, официального открытия памятника пока не было, поскольку в силу определенных обстоятельств президент Украины не смог посетить Армению для официального открытия памятника», - добавил он.