В Киеве презентовали новый выпуск журнала «Украина-Китай» с освещением главных событий XIX съезда Коммунистической партии Китая (видео)

В журнале подробно раскрывается текущее состояние развития украинско-китайских отношений.

Киев. 1 марта. УНИАН. В Киеве презентовали новый выпуск журнала "Украина-Китай" с освещением главных событий XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который проходил с 18 по 24 октября 2017 в Пекине.

Презентация 4-го номера журнала "Украина-Китай" состоялась на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Журнал имеет, прежде всего, концепцию, связанную с освещением событий XIX съезда. Это главные идеи, главные документы, аналитические статьи", - сказал главный редактор журнала "Украина-Китай", заведующий отделом Дальнего Востока Института востоковедения им. А.Крымского НАН Украины, президент Украинской ассоциации китаеведов Виктор Киктенко.

По его словам, XIX съезд КПК фактически сформировал вопросы и направления развития Китая и поднял важные вопросы, которые актуальны для всего человечества, с целью их рассмотрения и обсуждения. Вместе с тем этот съезд определил курс развития украинско-китайских отношений.

Киктенко отметил, что в этом номере журнала освещаются результаты третьего заседания Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР, которое стало важным событием в развитии двусторонних отношений между странами. Заседание состоялось 5 декабря в Киеве под председательством первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Степана Кубива и вице-премьер-министра Государственного совета КНР Ма Кая. Эта комиссия "также определяет пути развития двусторонних отношений наших стран", отметил главный редактор журнала.

Он добавил, что читатели смогут найти копии документов, подписанных по итогам заседания межправительственной комиссии, включая План действий Украина - Китайская Народная Республика по реализации инициативы совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века", а также программу украинско-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе.

В то же время Киктенко отметил, что в новом выпуске журнала освещаются малоизвестные факты о выдающихся исторических фигурах. В частности, по его словам, речь идет о поэзии основателя и лидера Китайской коммунистической партии Мао Цзэдуна.

В свою очередь советник-посланник Посольства КНР в Украине Чжэн Вэй подчеркнула, что четвертый номер журнала имеет большое значение, а также интересное содержание в контексте современного развития Китая и китайско-украинских отношений. «Этот журнал постепенно стал платформой, где можно почерпнуть и узнать о современном состоянии украинско-китайского сотрудничества», - сказала Чжэн Вэй.

«Также это платформа, которая развивает и укрепляет отношения между нашими странами, учит новые поколения китайцев и украинцев», - добавила она.

В этой связи дипломат отметила, что XIX съезд КПК открыл новую эру построения социализма с китайской спецификой. В то же время, по ее словам, этот съезд дал новый импульс отношениям Китая и Украины. Она добавила, что новая страница в развитии двусторонних отношений была начата в результате плодотворной встречи глав двух государств в Давосе, которая состоялась в начале 2017 года.

В мае 2017 года первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов возглавил украинскую делегацию для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс - один путь» в Пекине, где была проведена плодотворная встреча с вице-премьер-министром КНР Ма Каем. Затем Ма Кай в декабре возглавил китайскую делегацию, которая посетила Украину. В состав делегации вошли руководители 9 министерств и представители двух крупных банков Китая.

«Все эти события дают нам уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества во всех сферах между двумя странами в 2018 году. Правительство Китая придает большое значение развитию отношений с Украиной и активно внедряет и поддерживает проекты двустороннего сотрудничества. Мы всегда приветствуем предложения Украины по новым проектам по сотрудничеству», - отметила Чжэн Вэй.

Дипломат также отметила, что с начала реализации инициативы "Один пояс - один путь" Китай пытается создавать благоприятные условия для общего развития всего человечества.

"Мы получили много положительных отзывов и активную реакцию стран вдоль Шелкового пути. Это обеспечило еще больше возможностей и перспектив развития сотрудничества между Китаем и Украиной. Развитие и процветание наших стран - это наша общая цель и задача. Украина и более 80 стран в мире подписали дорожную карту инициативы "Один пояс - один путь" и соответствующий договор о сотрудничестве с Китаем, присоединившись к общему плану развития экономической глобализации", - добавила Чжэн Вэй.

Также она отметила, что на XIX съезде КПК был принят "план построения сообщества единой судьбы человечества".

Дипломат подчеркнула, что Коммунистическая партия Китая "активно борется во имя прогресса других народов и всего человечества".

Она также сообщила, что в этом году будет отмечаться 40-я годовщина реформ и открытости Китая. "За это время Китай сделал и создал чудо экономического развития", - подчеркнула она.

"Китайский народ желает и стремится поделиться экономическим плодами своего развития с украинским народом. Наше сотрудничество имеет много возможностей, перспективы для развития и яркое будущее", - заявила Чжэн Вэй.

В 4-м номере журнала приведены выдержки из речи председателя КНР Си Цзиньпина о создании лучшего мира совместными усилиями. "Китайская нация всегда руководствовалась принципом, что мир под небом принадлежит всем нациям. Все люди являются родными. Надо разделять жизнь со всеми существами. Все народы должны жить в гармонии и должны понимать друг друга и искать общие интересы, сохраняя при этом свои отличия. Китай стремится построить прекрасный мир, где справедливость воплощается для общего блага, и все мы работаем вместе для построения единой судьбы человечества", - сказала дипломат.

"Китай и Украина - хорошие друзья, а друзья должны быть честными друг с другом. В Украине есть многое, чем можно гордиться, того, что Китай еще может поучиться у Украины", - отметила она.

Чжэн Вэй также отметила, что глобализм как можно ближе объединяет Китай и Украину.

В свою очередь старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований, советник правления Украинской ассоциации китаеведов Андрей Гончарук отметил, что в Китае придают важное значение слову «ответственность».

По результатам последнего съезда КПК было отмечено, что "Коммунистическая партия Китая берет на себя ответственность за происходящее в стране ... и за то, что происходит в мире".

"Идея мирового сообщества общей судьбы - это ответственность китайского руководства за будущее всего человечества. И это сегодня очень важная новация, которой раньше не было у мирового сообщества", - отметил Гончарук.

Также он обратил внимание на то, что за последние 10 лет в мире Китай обеспечил наибольшую помощь, инвестиции и вклад в развитие Африки. "Пока западные страны думают о демократии ... Китай строит железные дороги, строит автодороги, строит школы и больницы и, действительно, вырывает из пропасти бедности целый континент", - сказал Гончарук. По его убеждению, мир стоит на пороге существенных изменений, с которыми непосредственную связь имеет Китай.

Журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль отметил, что в новом номере журнала "Украина-Китай" были освещены основные идеи XIX съезда КПК, так как только в докладе Си Цзиньпина было 60 страниц.

"На этом съезде была поставлена новая дата - 2035-й год. Это новый этап, когда Китай должен подойти к этой даты уже не только как развитое экономическое и могучее государство, но как модернизированное социалистическое государство, то есть мы видим, что модернизация продолжаются", - сказал Коваль.

Еще одной целью является то, что до 2049 году Китай должен стать развитой страной на уровне мировых лидеров. "То есть тогда он, безусловно, станет одним из первых государств, самым могущественным государством", - подчеркнул Коваль.

Он добавил, что в докладе Си Цзиньпина впервые говорилось о том, что опыт Китая может стать полезным для других стран в развитии экономики и политики. "Он сказал, что Китай готов поделиться именно своей государственной мудростью ... Эта государственная мудрость дает Китаю фактически возможность говорить о том, что именно эта модель, которая создается в Китае, является приемлемой для развития других развивающихся стран, а именно для развития и экономических, и политических реформ", - сказал Коваль.

По его убеждению, Китай предлагает свой способ отстаивания национальных интересов, что очень важно для Украины. "Эти все процессы, о которых мы говорим, действительно, являются глобальными, и они действительно интересны. Украина не может оставаться вне этих процессов. Если она хочет соответствовать современному состоянию мира и тому, как мир меняется", - добавил он.

Доцент кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, ученый секретарь Украинской ассоциации китаеведов Надежда Кирносова добавила, что в журнале опубликована поэзия Мао Цзэдуна, которая не посвящена политике, а больше похожа на искусство и язык эмоций. "Как попытка выразить и переосмыслить собственные эмоции", - отметила Кирносова. В стихах Мао Цзэдуна нет призыва и побуждений к другим людям с целью что-то делать.

Главный редактор журнала "Украина-Китай" Виктор Киктенко сообщил, что журнал выходит четыре раза в год и бесплатно распространяется в библиотеках, университетах, органах государственной власти, поступает в регионы, а также доступен в онлайн доступе на сайте Украинской ассоциации китаеведов.