Сегодня, 2 марта, состоится премьера волонтерского полнометражного неполиткорректного фильма про бойца добровольческого батальона "Посттравматическая рапсодия"

В фильме рассказывается о бойце добробата, который после боя под Иловайском, встречает спутников и врагов Руси-Украины прошлых веков и современности.

Киев. 2 марта. УНИАН. Сегодня в Киеве в кинотеатре "Кинопанорама" в 20:00 состоится премьера полнометражного фильма про бойца добровольческого батальона "Посттравматическая рапсодия".

Как заявил во время пресс-конференции в УНИАН автор сценария фильма Дмитрий Корчинский, лента является, возможно, первым полнометражным художественным волонтерским фильмом.

"Мы представляем сегодня, возможно, первый полноформатный художественный волонтерский фильм", - заявил он.

"Это очень качественный интеллектуальный арт-хаус. Делали люди, которые так или иначе связаны с фронтом", - добавил Корчинский.

По его словам, "Посттравматическая рапсодия" - это наиболее неполиткорректный фильм последних лет.

"Поскольку этот фильм делался не на государственные средства, а так же на волонтерские средства, он достаточно неполиткорректный. Возможно, это наиболее неполиткторректная лента из выпущенных в Украине за последние годы. И этим так же будет интересна, я думаю, широким трудящимся массам в Украине", - сказал он.

Как заявил режиссер фильма Павел Когут, эта лента - первая полнометражная в его режиссерском активе.

"Лично мне очень интересно было работать в этой команде. Я для себя сделал много открытий. Это первый мой большой фильм как режиссера. До этого были незначительные работы. Было приятно с Толей Пашининым. Тот опыт, которым он поделился, он имеет большое значение", - сказал режиссер.

"Кинопроизводство велось в павильоне. Три дня где-то 12-13 часов в смену. В таком формате мы отработали. Подготовка была в том, что мы сначала все отрепетировали и уже заходили в павильон достаточно подготовленным", - добавил Когут.

Среди известных актеров, которые снялись в фильме, - украинский актер Анатолий Гнатюк, политик Илья Кива и российский актер Анатолий Пашинин. Автор сценария Дмитрий Корчинский заявил, что Анатолий Пашинин, который сейчас участвует в АТО как доброволец, стал единственным участником проекта, который получил гонорар. В качестве оплаты ему предоставили оборудование для миномета.

"Единственный, кто у нас в волонтерском проекте получил гонорар - он требовал 122-мм миномет ... точнее, модуль для 122-мм миномета. Я благодарен тем людям, которые помогли получить это оборудование", - сказал он

Также автор сценария Дмитрий Корчинский сообщил, что в течение марта состоится серия презентаций фильма в регионах Украины (Житомир, Одесса, Мариуполь, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Кременчуг), после чего фильм покажут по некоторым центральным и региональным телеканалам. Впоследствии фильм будет доступен в сети Интернет. Также Корчинский отметил, что готовится презентация фильма во Франции (Марсель), а также возможно состоится показ в США, Канаде и Аргентине, где проживает украинская диаспора.

В презентации примут участие:

режиссер Павел Когут;

автор сценария Дмитрий Корчинский;

актеры: Назар Борушок, Максим Зерко, Владислав Фукивский, Анатолий Гнатюк, Илья Кива, Анатолий Пашинин, Юлия Тайра-Паевская.

Справка УНИАН: Фильм «Посттравматическая рапсодия» - эпическая драма, которая пронизывает глубину украинской истории и духовной жизни. Фильм экранизирован по одноименной пьесе Дмитрия Корчинского и снят режиссером Павлом Когутом, в нем рассказывается о бойце добровольческого батальона Саше, который, выжив после обстрела под Иловайском, пробирается к своим - и встречает по дороге самых неожиданных спутников и врагов Руси-Украины прошлых веков и современности .