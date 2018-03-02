Экологи и общественные активисты призывают киевскую власть не допустить уничтожения Совских прудов, которые планируют застроить (видео)

Они заявляют, что детальным планом территории на нижнем каскаде Совских прудов предусмотрено строительство жилого комплекса, которое нарушает требования действующего Генерального плана города на период до 2020 года, поскольку в этой местности еще до 2010 года должны были обустроить парк.

Киев. 2 марта. УНИАН. Экологи и общественные активисты призывают киевскую власть не допустить уничтожения экосистемы Совских прудов путем застройки этой местности.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель общественной организации «Екозагін» Михаил Погребиский отметил, что предложенное размещение жилой застройки на данной территории является грубым нарушением норм земельного, природоохранного и градостроительного законодательства, государственных строительных норм и санитарных правил планирования населенных пунктов.

«Сейчас активно распространяется в виде рекламы петиция от сторонников застройки, где используется технология и спекуляция на теме экологии. То есть, петиция застройщиков звучит следующим образом: требуем немедленного разрешения экологической катастрофы на территории нижнего каскада Совских прудов. То есть наинформированные покупаются на словосочетание «экологическая катастрофа» и подписывают эту петицию. На самом деле в проекте предусматривается сохранение только двух прудов из нескольких десятков», - сообщил он.

В то же время волонтер Ксения Тимофеенко заявила, что с 2005 года вместе с другими волонтерами защищает от застройки Совские пруды, она призвала не допустить бетонирования этой территории.

«Реку Совка, которая протекает мимо Совских прудов, нужно сохранить. Это единственная часть реки Совка в Киеве, не застроенная в бетон», - сказала Тимофеенко.

Она опровергла утверждение застройщиков о спасении Совских прудов от экологической катастрофы.

«В течение 10 лет они ничего не делали, имели договор аренды и ничего не делали, чтобы спасать Совские пруды, но спокойно позволяли сбрасывать туда строительный мусор. Люди расчищали эту территорию и спасали пруды не для того, чтобы туда пришел застройщик и построил там небоскребы», - сказала она.

В свою очередь эколог МБО «Экология-право-человек» Екатерина Полянская заявила, что на территории Совских прудов планируют построить 20 многоэтажных домов.

«На самом деле содалась циничная ситуация, когда нам на белое говорят черное и, когда говорят, что на Совских прудах происходит экологическая катастрофа, это территория, которую нужно застроить, что там нет озер. Но, если посмотреть на план территории в границах улиц Кировоградской, Лобановского и Проектной, то на самом деле застройка этой территории приведет к уничтожению экосистемы Совских прудов. Сейчас здесь планируют построить 20 многоэтажек с паркингами, школами, магазинами, которые уничтожат эту территорию, а также это противоречит действующему Генплану до 2020 года, на котором расписано, что на этой территории должен быть создан парк», - сказала эколог.

По ее словам, специалисты не один десяток лет доказывают, что эта территория должна иметь заповедный статус.

«По детальному плану территории, река Совка будет загнана в бетонный коллектор. Озера и все земли вокруг них - земли рекреационного назначения», - сказала Полянская.

В свою очередь председатель Голосеевского отделения партии «УКРОП» Александр Юрченко, который активно помогает местным жителям не допустить застройки Совских прудов, сообщил, что сейчас к борьбе за Совские пруды присоединились 20 общественных организаций.

«Вместе с ними и жителями Голосеевского и частично Соломенского районов, очень обеспокоенными ситуацией, которая может привести к уничтожению уникальных экосистем Киева, мы подадим обращение к мэру Киева Виталия Кличко и председателям всех фракций Киевсовета, где будут четко очерчены наши требования. На сегодняшний день проект детального плана территории, грубо нарушает требования действующего Генерального плана города Киева на период до 2020 года. Ведь, согласно указанному плану, вся территория нижнего каскада Совских прудов отнесена к объектам нового зеленого строительства и буферных парков на период до 2010 года. То есть, еще к 2010 году возле Совских прудов должны были обустрить парк отдыха. А ДПТ предусматривает уничтожение нижнего каскада Совских прудов», - сказал он.

По словам Юрченко, среди требований общины и экологов к Киевсовету и мэру - срочно снять с рассмотрения проект ДПТ, обнародованный Департаментом градостроительства и архитектуры 22 января 2018 как прямо противоречащий действующему Генплану города на период до 2020 года, утвердить абрисы прибрежных защитных полос реки Совка и Совских прудов, передать нижний каскад Совских прудов на баланс «Киевзеленстроя», провести обследование зеленых насаждений, водных объектов, гидротехнических сооружений, расположенных в пределах нижнего каскада Совских прудов, создать на территории нижнего и верхнего каскада Совских прудов эко-парк и предоставить ему заповедный статус.

Юрченко также подчеркнул, что в случае невыполнения этих требований, все, кто заинтересован в том, чтобы Совские пруды не застроили, будут блокировать работу Киевсовета, горгосадминистрации, профильных департаментов КГГА и коммунальных предприятий.