Из-за решения Стокгольмского арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" фактически началась газовая война - эксперт

Директор Агентства моделирования ситуаций расценивает действия "Газпрома" как попытку затянуть процесс с невыплатой "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов.

Киев. 5 марта. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что из-за решения Стокгольмского арбитража, согласно которому российского газового монополиста "Газпром" обязали выплатить национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз" 4,63 млрд долларов, между обеими компаниями фактически началась газовая война.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН «Индекс моделируемой политической активности на март 2018-го: практически официальное начало предвыборного года».

Бала рассказал о событиях, которые будут знаковыми в марте ввиду активности основных политиков или политических партий, которые они представляют.

В частности, эксперт обратил внимание на последние события, связанные с отношениями национального нефтегазового холдинга "Нафтогаза" и российского газового монополиста "Газпрома".

"Мы уже сейчас являемся свидетелями того, как фактически началась война между "Газпромом" и "Нафтогазом". Речь безусловно идет о разрыве всех соглашений, который анонсировал "Газпром". Он не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда, и таким образом затянуть процесс. И некоторые эксперты уже заявляют, что это может (продолжаться) два-три года, и никаких выплат в принципе не будет".

По его убеждению, "вокруг этого вопроса очень много будет каких-то обвинений или оправданий с разных сторон наших политиков". Также он считает, что этот вопрос будет активно обсуждаться в информационном пространстве.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий убежден, что президент Украины будет активно использовать в своей публичной деятельности факт проигрыша "Газпрома" в Стокгольмском арбитражном суде, согласно решению которого российского газового монополиста обязали выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов.

"С потеплением (погоды - УНИАН), информационная деятельность в рамках того, что "Газпром" скажем так проиграл - я не говорю даже не о сугубо психологическом и экономическом давлении, которое он пытается в последнее время осуществить - это так или иначе будет использовать президент в своей публичной деятельности", - сказал Голобуцкий.

Отдельно эксперты отметили еще одним важным внешним фактором выборы президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта.

"И безусловно, речь идет не о выборах Путина, а о том, как будут голосовать в Крыму. И здесь все зависит от того, какую позицию будут занимать именно в контексте незаконности голосования в Крыму, то есть делегитимизации этого избирательного процесса. Если наши политики, скажем, хорошо подготовятся, они могут достаточно серьезно в этом смысле потрепать нервы на международной арене россиянам, и в первую очередь, безусловно Путину", - сказал Бала.

Также он считает, что очень трудно влиять на людей в Крыму, которые получили российские паспорта.

"Речь идет о чисто юридических аспектах, и это в принципе должно стать еще очередным раздражительным моментом, и с точки зрения держать в фокусе именно вопрос Крыма и его незаконной аннексии именно на международной арене. То есть, украинская власть должна это очень хорошо использовать, и фактически я надеюсь, что будет целый ряд заявлений иностранных руководителей и других стран, которые будут заявлять, что они не признают выборы, которые состоялись в Крыму", - добавил эксперт.