За год до выборов президента Украины, в марте, могут начать формироваться определенные политические альянсы - эксперт

При этом эксперты прогнозируют различные варианты участия оппозиции в предвыборной кампании.

Киев. 5 марта. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала убежден, что за год до выборов президента Украины в марте могут начать формироваться определенные политические альянсы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН «Индекс моделируемой политической активности на март 2018-го: практически официальное начало предвыборного года».

"В марте мы можем стать свидетелями каких-то политических альянсов. Фактически им (политикам - УНИАН) уже сейчас надо договариваться о чем-то говорить публично, о чем-то не публично для того, чтобы все четко понимали, каким образом и кто вступает в избирательную кампанию, потому что мы имеем сейчас достаточно много различных вариантов, в первую очередь речь идет и об оппозиции", - сказал Бала.

В связи с этим эксперт отметил, что со стороны оппозиционных сил "выдвигаются различные предложения о том, что давайте сейчас определимся с единым кандидатом, чтобы его поддержать", когда в то же время высказывается позиция, что "давайте проводить праймериз и тогда будем определяться".

Также он обратил внимание на то, что еще бытует мнение: «давайте посмотрим на социологию, и тогда, кто больше набирает по опросам, того будем поддерживать; и есть такие, которые говорят: нет, мы идем все, а уже во втором туре тогда объединимся вокруг единого кандидата от оппозиции".

"То есть эти переговоры будут, безусловно, продолжаться", - заметил Бала.

"Что касается власти, вопрос также достаточно интересен в смысле того, будет ли заявлять какие-то свои президентские амбиции Яценюк, который периодически пугает Порошенко. Про Гройсмана что-то говорят, и в этом смысле власти также надо определяться, и эти вопросы, которые сейчас все чаще раздаются к президенту Порошенко, будет ли он выдвигаться, не будет, пока он уходит от ответа, но я думаю, что в марте месяце его также при возможности неоднократно спросят о его будущем", - считает Бала.

В то же время, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий назвал десять украинских политиков, которые в марте будут наиболее активными. В частности, это президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, министр иностранных дел Павел Климкин, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По мнению Голобуцкого, если в марте будет окончательно принят закон о создании Антикоррупционного суда, то Порошенко будет это использовать перед президентскими выборами как собственную заслугу наравне с ранее введенным безвизовым режимом с ЕС. Также, сказал он, от президента следует ожидать действий по возможному закреплению евроинтеграционных устремлений вступления в ЕС и в НАТО в Конституции Украины.

Эксперт отмечает, что Гройсман "сделал свою заявку на участие в парламентских выборах".

"Он понимает, что его проценты, которые сейчас показывает социология - он может претендовать на какую-то определенную политическую деятельность после президентских выборов и, возможно, после парламентских выборов", - добавил Голобуцкий.

Говоря о Тимошенко, он заметил, что она "начинает набирать обороты очень по-серьезному", учитывая данные социологических исследований, где она лидирует.

"Власть будет использовать ситуацию с "Газпромом". Мы это видим, это совершенно нормально - любая тема, связанная с "Газпромом", используется против Юлии Тимошенко, и это я так чувствую, что будет продолжаться и дальше", - заявил эксперт.

Он высказал предположение, что в марте с "Газпромом", рейтингами, со всем остальным начнется серьезное информационное давление на Тимошенко, которое будет нарастать в течение всей предвыборной кампании на протяжении года.

«Поэтому, так сказать, сейчас начнутся такие первые звоночки. Мы увидим насколько Тимошенко может адекватно реагировать и ее команда на эти вызовы", - сказал Голобуцкий.

По его убеждению, ситуация с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и палаточным лагерем возле Верховной Рады отвлекала внимание общественности от персоны Тимошенко.

"Тимошенко была в определенном смысле в стороне. Теперь все поняли, что она является одним из лидеров политических, и конечно, что ее ждут достаточно сложные времена с точки зрения отражения информационных атак", - добавил эксперт.

При этом Голобуцкий считает, что Яценюк "возвращается на политическую арену".

"Это связано с тем, что наша коалиция состоит из двух политических сил, одна из них – это "Народный фронт", и "Народный фронт" просто вынужден сейчас играть по-серьезному, потому что он не имеет никаких перспектив электоральных на предстоящих парламентских выборах в ближайшие полтора месяца", - сказал эксперт.

По его убеждению, Яценюку "нужно искать качество формы своей политической жизни", что может вылиться в создание крупной политической силы от власти, где места будут распределяться по квотам.

Говоря о директоре НАБУ Сытнике, эксперт считает, что для него имеет большое значение создание Антикоррупционного суда, потому что с его появлением "им придется доказывать свою эффективность", и не ссылаться на коррумпированные суды при попытке довести свои расследования до логического завершения.

"Потому что если суд заработает в конце этого года или в начале следующего года, уже такие моменты будут вызывать лишь раздражение не только у многих украинцев, но и у наших спонсоров (доноров - УНИАН)", - сказал Голобуцкий.

Также эксперт отметил, что в марте будет усиленное внимание к деятельности главы МВД Арсена Авакова.

"Инцидент, который произошел в субботу с разгоном палаточного лагеря, и особенно с твитом самого Авакова и с фотографиями, где эти протестующие стоят на коленях, он конечно будет развиваться и в марте, потому что много все же, кто не хочет видеть Авакова в любых раскладках будущей власти", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он сказал, что Саакашвили, находясь за границей, не может активно участвовать в украинской политике.

"Более того, в этом заинтересована вся оппозиция, которая декларирует солидарность с ним, но конечно, помогать ему за год до президентских выборов не собирается", - подытожил Голобуцкий.