В Украине стартует благотворительная программа по созданию реабилитационных центров по адаптации и развитию детей-сирот и с особыми потребностями (видео, фото)

В 2018 году стартует масштабная благотворительная программа «Подушка добра».

Киев. 5 марта. УНИАН. В Украине в 2018 году стартует масштабная благотворительная программа «Подушка добра», направленная на создание современных социально-реабилитационных и паллиативных центров со своей инфраструктурой и технологическими инновациями по адаптации и развитию детей-сирот, а также детей с особыми потребностями.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили основатель благотворительной программы Анна-Виктория Воронцова и президент International Diplomatic council in Ukraine, сооснователь благотворительной программы "Подушка добра" Виктория Лесничая.

«Согласно новой президентской программе, вместо обычных приютов появятся детские дома семейного типа. Но на этапе реформирования как никогда остро ощущается потребность в дополнительных ресурсах, введении новых коррекционных программ и методов, в обучении специалистов, родителей-воспитателей семейных детдомов и родителей детей с особыми потребностями и многое другое. И именно эти задачи мы можем решить благодаря «Подушке добра», - заявили сооснователи благотворительной программы.

«Главная наша задача - создать современные социально-реабилитационные и паллиативные центры со своей инфраструктурой и технологическими инновациями, которые будут основываться на опыте лучших европейских систем по адаптации и развитию детей-сирот, детей с особыми потребностями (ДЦП, нарушения аутистического спектра, дефицит внимания и гиперактивности). Первый такой центр появится на базе Запорожского областного специализированного дома ребенка «Солнышко», где воспитываются 216 детей, из них 54 - с инвалидностью», - рассказала Анна-Виктория Воронцова.

По ее словам, работники заведения уже имеют богатый опыт комплексной реабилитационной помощи. Она также подчеркнула, что в рамках благотворительной программы планируется ряд мероприятий во всех регионах Украины, что поможет создать новую традицию и сплотить общины, руководителей областей, регионы и города ради великой цели: подарить семейное тепло каждому сироте.

«Первой региональной ласточкой этой глобальной социальной акции стал «Макаров-FEST». Его провела Queen of VOAA Universe, «Миссис Земля -2017» Ирина Рыбачук с целью сбора средств на покупку многофункциональной кровати для родов для городской больницы пгт Макаров. До этого, если возникал риск для здоровья роженицы и младенца, приходилось перевозить женщину в Киев. Фестиваль поддержали горожане и благотворительный фонд «MANUS DEI», который купил такую кровать, и она уже установлена в Макаровской больнице», - пояснила также Воронцова.

Как подчеркнула со своей стороны Виктория Лесничая, данная программа нацелена на то, чтобы у детей появились родители.

«Это самое главное. Это, то, чтобы дети, которых мы видели, общались с ними, получат полноценную семью. Но в этот момент появляется сложный адаптационный период, потому что ребенок не умеет жить вне детдомом, он не понимает, как пройти процесс социализации», - отметила она.

Директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов подчеркнул необходимость стремиться, чтобы количество таких детей в интернатах уменьшилось.

«Что надо сделать для того, чтобы в этих домах было меньше детей? Надо предоставить такой спектр услуг людям, чтобы у них не было необходимости передавать ребенка в детский дом. То есть, надо открыть отделение дневного пребывания, дома поддержанного проживания, специализированные инклюзивные детские сады и школы, а также профессионально-техническое обучение... Эти задачи могут быть решены только при условии широкой поддержки этого проекта со стороны общественности», - подчеркнул Крикунов.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/78397