Производство молока экстра-класса в Украине в 2014 году может вырасти на треть - эксперт

Киев. 30 октября. УНИАН. Спрос на молоко экстра-класса в Украине растет, и уже в этом году отечественные молочные предприятия могут произвести около 300 тыс. тонн такого сырья, что на 32% больше, чем годом ранее.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

«Рост производства молока экстра-класса говорит о том, что спрос на него растет. Это спрос в первую очередь переработчиков, потому что они стараются производить инновационные, нишевые продукты, у которых есть добавочная стоимость. И производство будет расти», - сказал Чагаровский, отметив, что молоко экстра-класса в Украине используется в основном для производства цельномолочной продукции и детского питания.

По словам эксперта, стимулирует рост производства молока класса «экстра» в Украине также стремление отечественных молокоперерабатывающих предприятий получить разрешение на экспорт своей продукции на рынок Европейского Союза, на который допускается молочная продукция только из сырья такого качества.

В целом, по оценкам Чагаровского, уже в ближайшие 3-4 года Украина сможет производить около 1 млн тонн молочного сырья экстра-класса.

Как сообщал УНИАН, производство молочного сырья в Украине, по данным Госстата, в 2013 году выросло на 1,1% – до 11,5 млн тонн, а жидкого обработанного молока – 4%, до 946 тыс. тонн.