В Украине в этом году проведут первый Всеукраинский театральный фестиваль-премию «ГРА»

Национальный союз театральных деятелей объявил о 6 номинациях премии GRA.

Киев. 6 марта. УНИАН. Национальный союз театральных деятелей Украины объявила о проведении в этом году Первого Всеукраинского театрального фестиваля-премии «ГРА» («GRA»).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель НСТДУ и содиректор фестиваля-премии, народный артист Украины Богдан Струтинский.

Он подчеркнул, что принять участие в Премии смогут все без исключения профессиональные театры Украины.

Струтинский отметил, что главная цель этого мероприятия - объединить все театры Украины и представить их лучшие достижения сперва Украине, а затем международному сообществу, а также популяризировать национальное театральное искусство во всех его жанрах, стилях и формах, определить основные тенденции и стимулировать развитие украинской театральной конкурентной среды.

Он сообщил о шести номинациях премии.

«Мы представим такие номинации: за лучший драматический спектакль, лучший спектакль для детей, лучший музыкальный спектакль, лучший хореографический или балетный спектакль, лучший спектакль камерной сцены, лучший поисково-экспериментальный спектакль на пересечении театральных и художественных жанров», - сказал Струтинский.

Как сообщалось, фестиваль «ГРА» прошел официальную регистрацию и планируется осуществить регистрацию авторских прав проекта. Определено, что будет проводиться он на конкурсной основе один раз в год по итогам минувшего календарного года и будет рассчитан на участие профессиональных театральных коллективов различных форм собственности (государственные, коммунальные, частные и т.д.).

По словам руководителя направления экспертно-аналитической деятельности НСТДУ Анны Веселовской, премия за лучший спектакль в той или иной номинации будет денежной - это будет грант на новейшие разработки и спектакли.

Заместитель председателя НСТДУ, генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, народный артист Украины Ростислав Держипильский отмечает, что «ГРА» не имеет аналогов среди украинских культурных мероприятий, он получил поддержку властных структур, в частности, Министерства культуры.

«Такая премия давно должна была быть и есть так же очень важной для Украины, для украинской нации, как и экономические показатели, газовые и многие другие. Ибо без культурной составляющей, образовательной, без духовной составляющей не будет сильной страны. И считаю, что это национальная театральная премия должна стать очень важной составляющей в дальнейшем развитии украинской культуры и не только театральной. Я убежден в том, что эта премия закрутит маховик вообще театральной жизни в Украине», - подчеркнул Держипильский.

Он убежден, что не только в столице, но и в других регионах Украины происходят очень интересные театральные процессы.

«И эта премия должна их максимально задеть и показать Украине, а в результате - и Европе замечательных режиссеров, которые есть не только в Киеве, замечательных актеров, сценографов, музыкантов, хореографов, художников и т.п.», - сказал он.

Заключительный этап фестиваля с объявлением победителей состоится в Киеве ориентировочно в ноябре. Заявки на участие в нем начнут принимать с 15 марта.

Театровед, кандидат искусствоведения Анна Липкивская сообщила, что сейчас экспертное жюри премии рассматривать заявки театров по премьерным спектаклям 2017 года, то есть которые вышли за период с 1 января по 31 декабря прошлого года.

«Сначала экспертный совет будет рассматривать видео спектаклей, которые получит с заявками театров, в результате чего формируется long-лист до 5 претендентов в каждой номинации. Это первый этап премии. На втором этапе - члены экспертного совета вживую просматривают эти представления в регионах и формируется short-лист - это 12 спектаклей (по два спектакля в каждой номинации). Собственно, эти спектакли и составят программу фестиваля последнего этапа. И на базе этого этапа уже международное жюри, куда не входят члены нашего экспертного совета, выберет победителей», - пояснила Липкивская.

Она убеждена, что премия должна стать очень мощным мероприятием для рекламы, для промоуции лучших спектаклей Украины.

«Думаю, очень престижно будет для театра попасть и в long-лист, так как театр, которые говорит, что у нас один из пяти лучших спектаклей в Украине в нашем жанре - он может на этом делать свою промоуцию», - подчеркнула театровед.