Начальник «Укрспортобеспечения» заявляет о давлении на учреждение и просит президента и премьера вмешаться в ситуацию (видео)

Глава учреждения заявляет о непрозрачности в деятельности руководства Минмолодежьспорта.

Киев. 6 марта. УНИАН. Начальник государственного учреждения «Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий «Укрспортобеспечение» Тарас Сырица заявляет о давлении на учреждение и просит президента и премьера вмешаться в ситуацию.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Государственные интересы в лице «Укрспортобеспечения» и в лице украинского спорта подвергаются нападению со стороны, как это ни парадоксально, но высшего руководства Министерства молодежи и спорта. Такие вещи происходят тогда, когда присутствует конфликт интересов. Конфликт интересов обычно бывает, когда чиновники представляют свой собственный интерес как государственный», - констатировал Сырица.

Он отметил, что в октябре 2015 года был назначен руководителем этого учреждения, и «почти сразу же после назначения мне начали поступать какие-то не совсем корректные, мягко говоря, поручения от высшего руководства Минмолодежьспорта, в частности, от первого заместителя Игоря Гоцула».

По словам Сырицы, в конце 2015 года осуществлялась закупка легкоатлетического оборудования.

«Именно тогда в тендере одержала победу какая из структур, как позже я понял, связанных именно с первым заместителем и его бизнесом: то ли общество «Ярун», то ли всем известная «Вива Атлетика», учредителем которой является Федерация легкой атлетики Украины , а председателем федерации - Игорь Гоцул. Все было бы ничего, если бы первый заместитель не пригласил меня на частную беседу и не стал убеждать, что необходимо принять оборудование, бывшее в употреблении, как новое», - сказал директор «Укрспортобеспечения».

Начальник учреждения отметил, что отказал в этом и с тех пор между должностными лицами начались недоразумения.

«На сегодняшний день ситуация стала патовой, потому что одна из закупок, которую выиграла, опять же, «Вива Атлетика», послужила сегодня практически блокированию возможности «Укрспортобеспечения», которое представляет государство, осуществлять защиту в суде», - подчеркнул Сырица.

Он пояснил, что его организацией по результатам процедур закупки с ООО «Атлетика Вива» был заключен договор о закупке товаров от 1 августа 2017 года, согласно которому эта компания должна была поставить спортивное оборудование стоимостью более 3,5 млн грн.

В то же время, оборудование дважды было поставлено в ненадлежащей комплектации и «Укрспортобеспечения» отказалось от приема товара, договор поставки был расторгнут в одностороннем порядке.

ООО «Атлетика Вива» подало в суд и решением суда Киева от 14 декабря их иск был частично удовлетворен. В частности, истцу было отказано в удовлетворении требований о признании недействительным расторжения договора поставки, однако, удовлетворено требование о взыскании задолженности с «Укрспортобеспечения» в размере 3 млн 540 тыс. грн.

В свою очередь, организация обратилась в суд с апелляционной жалобой. Однако, в ее рассмотрении было отказано из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора, ведь министерством, отметил Сырица, не были перераспределены средства «Укрспортобеспечения» для уплаты судебного сбора.

«Это умышленное блокирование функций управления в пользу практически структуры, фирмы, общества с ограниченной ответственностью, которое контролирует Игорь Гоцул», - считает Сырица и добавляет, что руководство министерства намекало ему об увольнении и вынесении выговора.

Так, начальник учреждения подготовил обращение на имя президента Украины и премьер-министра Украины, в котором описывает всю ситуацию и, в частности, заявляет о давлении на него со стороны государственного секретаря министерства. Направить свое обращение Сырица планирует уже сегодня.

«Государственный секретарь 11 января 2018 года требовал доложить ему лично о дальнейших шагах управления «Укрспортобеспечения» по делу иска ООО «Атлетика Вива». Впоследствии выяснилось, что содержание разговора почему-то стал известно представителям ООО «Атлетика Вива», - говорится в тексте.

Среди прочего, в обращении Сырица заявляет, в частности, и о давлении на него и учреждение относительно передачи госимущества в распоряжение спортивных федераций и частных структур; игнорировании потребностей государственных баз олимпийской подготовки; ряде других нарушений.

«В таких обстоятельствах, когда чиновники Минмолодежьспорта самого высокого ранга блокируют возможность защиты интересов государства и отечественного спорта в пользу собственных, в том числе, и коммерческих интересов, осуществляют систематическое давление и прибегают к правовому беспределу, не остается ничего иного, как апеллировать к общественности и высшему руководству государства», - отмечается в обращении.

Так, Сырица просит президента и премьера «дать надлежащую оценку деятельности таких чиновников и принять меры для защиты интересов государства, прекращения противоправного давления на должностных лиц управления «Укрспортобеспечения», спортсменов и тренеров».

*** «Укрспортобеспечение» - государственное учреждение сферы управления Минмолодежьспорта, которая осуществляет финансовое и материальное обеспечение спортивных мероприятий, обеспечивает деятельность штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта и осуществляет приобретение спортивного оборудования и инвентаря.