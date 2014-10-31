Центры предоставления админуслуг не могут качественно обслуживать граждан из-за несогласованности действий с миграционной службой - эксперт

Киев. 31 октября. УНИАН. Центры предоставления административных услуг не могут качественно обслуживать граждан, так как Государственная миграционная служба не предоставляет информационную поддержку сотрудникам центров и не принимает участия в решении возникающих проблем.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

По его словам, наиболее остро проблема затронула одну из наиболее популярных услуг – регистрацию места проживания. В частности, по словам эксперта, миграционная служба отказывается обеспечивать центры необходимыми бланками заявлений и другими документами для предоставления этих услуг. Также служба не подготовила необходимые информационные карточки, с помощью которых сотрудники центров могут разобраться, как регистрировать место проживания граждан.

«Из-за этого центры предоставления административных услуг были не готовы обслуживать специфические категории заявителей, например, иностранцев, граждан с детьми», - сказал Тимощук.

Кроме того, эксперт проинформировал, что часто миграционная служба возвращает документы граждан для регистрации места проживания обратно в центры с необоснованным отказом.

«Мы знаем, что многие проблемы можно решить, если миграционная служба предоставит своих представителей в такие центры, где возникают проблемы с регистрацией. Но служба всячески саботирует привлечение персонала в центры», - отметил Тимощук.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в Украине есть позитивные примеры работы центров по предоставлению админуслуг. В частности, в Луцке местная власть наладила эффективную взаимосвязь между сотрудниками центров и миграционной службы, а также выделила необходимые средства на материальное и техническое обеспечение центров.

Как сообщал УНИАН, в Украине закон «Об административных услугах», предполагающий создание центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) был принят в 2012 году. В мае Кабинет министров принял распоряжение, согласно которому ЦПАУ должны были предоставлять более 50 услуг органов исполнительной власти, таких как услуги по регистрации места проживания, выдачи украинских и заграничных паспортов, регистрации бизнеса и недвижимости.