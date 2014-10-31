Хирург Семиволос считает иск к нему за посты в соцсетях нарушением свободы слова

Киев. 31 октября. УНИАН. Хирург-онколог Андрей Семиволос надеется на справедливое решение суда по иску к нему руководителя Национального института рака Игоря Щепотина за посты хирурга в соцсети «Фейсбук». Семиволос считает этот иск нарушением свободы слова.

Об этом Семиволос сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Адвокат Адвокатского объединения «Международного совета адвокатов» Кирилл Андрусенко сообщил, что Щепотин требует от Семиволоса 50 тыс. грн моральной компенсации за критику в его адрес на странице врача в «Фейсбуке» в марте и апреле 2014 года.

Он сообщил, что судебное заседание назначено на 3 ноября 2014 года.

«Правовую оценку характеру данных постов даст суд. По нашему мнению, это не было каким-то фактическим утверждением, это было просто обнародование его оценочных суждений по поводу деятельности и событий в Институте рака», - сказал адвокат.

Он отметил, что не знает о подобных прецедентах, когда люди судятся из-за постов в «Фейсбук».

По словам Семиволоса, 14 апреля этого года он написал в социальной сети пост о том, что «предлагает коррупцию в охране здоровья радикально удалить как злокачественную опухоль Украины. Давайте начнем с Щепотина». Он также назвал Щепотина «правовым и моральным нигилистом».

Семиволос отметил, что в случае, если суд вынесет решение об уплате морального ущерба, он намерен его обжаловать. «Я не думаю, что мы будем платить, будем обязательно подавать апелляцию и до конца отстаивать свою точку зрения»», - сказал Семиволос.

Он считает, что иск Щепотина является «нарушением, в первую очередь, свободы слова». «Суждения, высказанные на моей странице, подорвали, по мнению Щепотина, его деловую репутацию», - добавил Семиволос.

Врач-онколог Национального института рака Александр Клапчук в свою очередь отметил, что в Национальном институте рака «царит атмосфера запугивания». В частности, по его словам, руководство обязало сотрудников принудительно перечислять деньги в помощь украинским военным.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года комплексная проверка Института рака обнаружила много нарушений, среди которых были выявлены факты закупки аппаратуры на десятки миллионов грн, которая не была введена в эксплуатацию. После этих многочисленных нарушений руководитель института был отстранен от исполнения должностных обязанностей, но так и не освобожден от должности.