Сотни украинских компаний столкнулись с вымогательством со стороны мошеннических «благотворительных» организаций (видео)

В связи с действиями мошенников предприятия вынуждены были свернуть инвестиционные планы.

Киев. 12 марта. УНИАН. Сотни украинских компаний столкнулись с вымогательством со стороны мошеннических «благотворительных» организаций, когда от бизнеса требуют денег под угрозой дискредитации на внешних рынках.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины Иван Мирошниченко.

«Они атакуют репутационно мощные компании, которым есть что терять. Я могу с уверенностью заявить, что таких компаний сотни… Но, как правило, компании, которые имеют мировую репутацию, не хотят сидеть перед журналистами или идти в суды», - сказал депутат.

Он отметил, что организаторы «благотворительного» фонда с целью заработать деньги пишут письма в различные международные инстанции с обвинениями в адрес честно работающего в Украине бизнеса.

«Организаторам этого фонда все равно, куда писать письма, а заработать они могут нормально…» - сказал Мирошниченко.

Он отметил, что, кроме репутационных потерь бизнеса, репутацию теряет и государство.

«Государство теряет сейчас очень много, и меня очень удивляет, что даже при том, что эта ситуация находится на пике внимания и премьер-министра, и комиссии депутатов, ничего не решается. Мы все знаем, что когда правоохранительным структурам надо что-то решить - они это могут сделать за 24 часа, найти аргументы, законы, нормы. Тут больше года третируются сотни предприятий, и никто ничего не делает», - сказал депутат.

Присутствующая на пресс-конференции руководитель общественной организации «Бизнес-Варта» Ольга Матвеева отметила, что депутаты, с которыми организация сотрудничает, писали депутатские запросы в различные организации, но внятных ответов получено не было.

«Отправили более десяти обращений, на некоторые из них мы уже получили ответы. Обычно это промежуточные ответы, которые не дают понимания ситуации», - сказала она.

По словам представителя компании «Дельта Вилмар СНГ» Владислава Талаха, компания, которую он представляет, стала одной из жертв так называемого благотворительного фонда «Международные антикоррупционные суды».

«В 2016 году мы заявили о готовности инвестировать 150 млн долларов в строительство завода по переработке сои, строительство терминала и причала в порту «Южный» и сразу же получили письмо от этой организации с предложением помочь нам в решении наших проблем с ГФС (Государственной фискальной службой - УНИАН). Мы не отреагировали на это письмо и сразу почувствовали внимание со стороны этой организации в виде писем в Администрацию президента и Кабмин, в которых они называли нас мошенниками, контрабандистами», - отметил Талах.

По его словам, компания не реагировала на эти письма, и организация пошла дальше и начала переписку с госорганами Сингапура, Индонезии.

«Последней каплей стало, когда они начали обращаться в Сингапурскую фондовую биржу, где котируются акции нашей компании, в материнскую компанию, обвиняя менеджмент в контрабанде и схемах по отмыванию денег. Тогда было принято решение идти в суд и отстаивать репутацию», - сказал Талах.

По его словам, суд первой инстанции принял решение не в пользу компании, он не увидел репутационных рисков и заявлений утвердительного характера в письмах этой организации.

«Сейчас под вопросом продолжение инвестиционной деятельности компании в Украине, акционеры требуют от нас решить этот вопрос по существу», - отметил Талах.

По словам представителя компании, «Дельта Вилмар СНГ» с 2004 года присутствует в Украине и инвестировала более 250 млн долларов.

«Если «Вилмар Интернешнл» примет решение не идти в Украину, это для экономики Украины означает несоздание 200 рабочих мест, ежегодные потери только портовых сборов от 4 до 6 млн долл. в год, недополученный ВПП на уровне 30 млн долл. в год», - сказал он.

В свою очередь адвокат ООО «Дельта Вилмар СНГ» Игорь Кириленко отметил, что в хозяйственном суде по делу компании прошло 3 заседания и суд полностью отказал в удовлетворении требований компании.

«Суд полностью отказал в удовлетворении судебных требований компании… Суть решения - нет доказательств, нет репутационных потерь… После этого была подана апелляционная жалоба», - сказал адвокат.

По его словам, рассмотрение апелляционной жалобы будет проходить 14 марта в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

«Я прошу суд полностью отменить решение суда первой инстанции, а также прошу суд признать недостоверными и нарушающими репутационные права определенные высказывания, что деятельность компании носит коррупционный характер и другие», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции и Министерству внутренних дел разобраться с новым видом вымогательства в отношении экспортеров, когда от бизнеса требуют уплаты средств под угрозой дискредитации на внешних рынках.