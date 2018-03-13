«Эпицентр К» планирует инвестировать 2 млрд грн в аграрный бизнес в этом году (фото, видео)

В начале 2018 года компания «Эпицентр К» купила сельскохозяйственную технику бренда Case IH на сумму 11 млн долл.

Киев. 13 марта. УНИАН. Сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» (компания «Эпицентр К»), которой владеют народный депутат Александр Герега и его жена Галина Герега, за последние три года инвестировала 150 млн долл. в аграрный бизнес, а в этом году планирует инвестировать 2 млрд грн.

Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Эпицентр К» Петр Михайлишин на пресс-конференции в УНИАН.

«В этом году мы вложим более 2 млрд грн для развития аграрного бизнеса. Из них 1,4 млрд грн пойдут на строительство и реконструкцию элеваторного хозяйства и 665 млн грн - на закупку новой техники», - сказал он, добавив, что в течение 3 лет компанией было направлено 150 млн долл. в агробизнес.

По словам Михайлишина, источником финансирования агробизнеса являются свободные средства «Эпицентра».

«Мы уже покрыли всю территорию Украины своими торговыми центрами, но у нас есть в планах строительство в областных центрах небольших торговых площадей на 4 тыс. кв. метров. Источником финансирования агробизнеса являются свободные средства «Эпицентра». Но наступит такое время, когда агробизнес должен себя обеспечить сам. Это время должно наступить через год-два и приносить прибыль», - сказал он.

Также Михайлишин сообщил он планах нарастить элеваторное хозяйство.

«Сегодня мы имеем 5 элеваторов одновременного хранения объемом 350 тыс. тонн. Этого мало для нас, и мы будем строить в Винницкой области элеваторы мощностью 120 тыс. тонн и 100 тыс. тонн для хранения зерна. Также, на следующий год мы планируем инвестировать в закупку грузовых железнодорожных вагонов, чтобы обеспечить вывоз аграрной продукции к портовым элеваторам. В перспективе у нас еще строительство припортового элеватора», - сказал генеральный директор.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, планирует ли «Эпицентр К» создать отдельное юридическое лицо для ведения агробизнеса, Михайлишин ответил, что будет создан «Эпицентр А».

При этом он отметил, что «Эпицентр К» стремительно входит в аграрный бизнес и на сегодняшний день имеет договоры аренды на 110 тыс. гектаров земли.

«Для большинства украинцев компания "Эпицентр" ассоциируется с торговлей. Да, это большая сеть торговых центров, которых насчитывается 46 и 14 гипермаркетов «Новая Линия. За прошлый год оборот этих двух компаний составил 42 млрд грн. Но «Эпицентр» стремительно входит в аграрный бизнес. 2016 год мы начинали, имея 445 гектаров земли, а на сегодняшний день мы имеем 110 тыс. гектаров земли, которые официально зарегистрированы договорами с паевиками», - сказал он.

Кроме того, Михайлишин отметил, что в этом году «Эпицентр К» планирует закупить импортных товаров на сумму 170 млн долл. для розничной торговли в торговых центрах.

«Наш план на этот год по закупке импортных товаров – 170 млн долларов, а аграрной продукции за прошлый год мы экспортировали на 50 млн долларов. Нам надо нарастить экспорт в 3 раза, чтобы минимизировать наши финансовые риски. Ведь при колебаниях курса валют мы много теряем по импортным позициям», - сообщил он.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель направления агробизнеса «Эпицентр К» Виталий Ставнийчук отметил, что компания в начале 2018 года пополнила свой технический парк машинами бренда Case IH, поставщиком которой выступила компания «Тайтен Машинери Украина», являющаяся официальным дилером Case IH в Украине.

Он отметил, что было закуплено 17 опрыскивателей Patriot серии 4430, 19 тракторов MagnumTM 340, 2 трактора QuadtracTM 550 и 12 борон для вертикальной обработки True-TandemTM 335 VT.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний «Эпицентр К» Петр Михайлишин отметил, что закупка техники должна добавить динамики в бизнесе.

«Если в 2016 году экспортировали на 50 млн долларов продукции, то в этом году планируем на 90 млн долларов. Закупка техники должна способствовать этому», - сказал он.

Также, Михайлишин сообщил, что общая сумма сделки по закупке машин бренда Case IH составила около 11 млн долл.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции бизнес-менеджер Case IH в Украине и Молдове Юрий Егоров отметил, что уже сейчас в сервисном центре «Эпицентра» осуществляется обучение персонала для работы с техникой.

В пресс-конференции, помимо генерального директора группы компаний «Эпицентр К» Петра Михайлишина, приняли участие руководитель направления Агробизнеса «Эпицентр К» Виталий Ставнийчук, главный инженер «Эпицентр К» Александр Березюк, бизнес-менеджер Case IH в Украине и Молдове Юрий Егоров, генеральный директор компании Тайтен Машинери Украины, которая является официальным дилером Case IH в Украине Юрий Алаторцев.

Справка УНИАН. Компания «Эпицентр К» (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Первый гипермаркет был открыт в 2003 году в Киеве. Компания Case IH - американский производитель тракторной техники. Штаб-квартира компании находится недалеко от города Расин, штат Висконсин, США. Производственные мощности Case расположены по всему миру: 36 заводов в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Германии, Польше, Турции, Индии, Пакистане, Китае, Узбекистане, Японии производят строительные машины Case и их компоненты. Общий объем производства находится на уровне 34000 единиц техники в год.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/78486