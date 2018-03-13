«Эпицентр К» планирует инвестировать 2 млрд грн в аграрный бизнес в этом году (фото, видео)

16:22, 13 марта 2018
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Киев. 13 марта. УНИАН. Сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» (компания «Эпицентр К»), которой владеют народный депутат Александр Герега и его жена Галина Герега, за последние три года инвестировала 150 млн долл. в аграрный бизнес, а в этом году планирует инвестировать 2 млрд грн.

Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Эпицентр К» Петр Михайлишин на пресс-конференции в УНИАН.

«В этом году мы вложим более 2 млрд грн для развития аграрного бизнеса. Из них 1,4 млрд грн пойдут на строительство и реконструкцию элеваторного хозяйства и 665 млн грн - на закупку новой техники», - сказал он, добавив, что в течение 3 лет компанией было направлено 150 млн долл. в агробизнес.

По словам Михайлишина, источником финансирования агробизнеса являются свободные средства «Эпицентра».

«Мы уже покрыли всю территорию Украины своими торговыми центрами, но у нас есть в планах строительство в областных центрах небольших торговых площадей на 4 тыс. кв. метров. Источником финансирования агробизнеса являются свободные средства «Эпицентра». Но наступит такое время, когда агробизнес должен себя обеспечить сам. Это время должно наступить через год-два и приносить прибыль», - сказал он.

Также Михайлишин сообщил он планах нарастить элеваторное хозяйство.

«Сегодня мы имеем 5 элеваторов одновременного хранения объемом 350 тыс. тонн. Этого мало для нас, и мы будем строить в Винницкой области элеваторы мощностью 120 тыс. тонн и 100 тыс. тонн для хранения зерна. Также, на следующий год мы планируем инвестировать в закупку грузовых железнодорожных вагонов, чтобы обеспечить вывоз аграрной продукции к портовым элеваторам. В перспективе у нас еще строительство припортового элеватора», - сказал генеральный директор.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, планирует ли «Эпицентр К» создать отдельное юридическое лицо для ведения агробизнеса, Михайлишин ответил, что будет создан «Эпицентр А».

При этом он отметил, что «Эпицентр К» стремительно входит в аграрный бизнес и на сегодняшний день имеет договоры аренды на 110 тыс. гектаров земли.

«Для большинства украинцев компания "Эпицентр" ассоциируется с торговлей. Да, это большая сеть торговых центров, которых насчитывается 46 и 14 гипермаркетов «Новая Линия. За прошлый год оборот этих двух компаний составил 42 млрд грн. Но «Эпицентр» стремительно входит в аграрный бизнес. 2016 год мы начинали, имея 445 гектаров земли, а на сегодняшний день мы имеем 110 тыс. гектаров земли, которые официально зарегистрированы договорами с паевиками», - сказал он.

Кроме того, Михайлишин отметил, что в этом году «Эпицентр К» планирует закупить импортных товаров на сумму 170 млн долл. для розничной торговли в торговых центрах.

«Наш план на этот год по закупке импортных товаров – 170 млн долларов, а аграрной продукции за прошлый год мы экспортировали на 50 млн долларов. Нам надо нарастить экспорт в 3 раза, чтобы минимизировать наши финансовые риски. Ведь при колебаниях курса валют мы много теряем по импортным позициям», - сообщил он.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель направления агробизнеса «Эпицентр К» Виталий Ставнийчук отметил, что компания в начале 2018 года пополнила свой технический парк машинами бренда Case IH, поставщиком которой выступила компания «Тайтен Машинери Украина», являющаяся официальным дилером Case IH в Украине.

Он отметил, что было закуплено 17 опрыскивателей Patriot серии 4430, 19 тракторов MagnumTM 340, 2 трактора QuadtracTM 550 и 12 борон для вертикальной обработки True-TandemTM 335 VT.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний «Эпицентр К» Петр Михайлишин отметил, что закупка техники должна добавить динамики в бизнесе.

«Если в 2016 году экспортировали на 50 млн долларов продукции, то в этом году планируем на 90 млн долларов. Закупка техники должна способствовать этому», - сказал он.

Также, Михайлишин сообщил, что общая сумма сделки по закупке машин бренда Case IH составила около 11 млн долл.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции бизнес-менеджер Case IH в Украине и Молдове Юрий Егоров отметил, что уже сейчас в сервисном центре «Эпицентра» осуществляется обучение персонала для работы с техникой.

В пресс-конференции, помимо генерального директора группы компаний «Эпицентр К» Петра Михайлишина, приняли участие руководитель направления Агробизнеса «Эпицентр К» Виталий Ставнийчук, главный инженер «Эпицентр К» Александр Березюк, бизнес-менеджер Case IH в Украине и Молдове Юрий Егоров, генеральный директор компании Тайтен Машинери Украины, которая является официальным дилером Case IH в Украине Юрий Алаторцев.

Справка УНИАН. Компания «Эпицентр К» (Киев) специализируется на розничной торговле строительными материалами и является собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Первый гипермаркет был открыт в 2003 году в Киеве. Компания Case IH - американский производитель тракторной техники. Штаб-квартира компании находится недалеко от города Расин, штат Висконсин, США. Производственные мощности Case расположены по всему миру: 36 заводов в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Германии, Польше, Турции, Индии, Пакистане, Китае, Узбекистане, Японии производят строительные машины Case и их компоненты. Общий объем производства находится на уровне 34000 единиц техники в год.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/78486

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