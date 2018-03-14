16-17 марта в Киеве пройдет международный конгресс, посвященный современным методам омоложения лица

В мероприятии примут участие спикеры из многих стран мира, в частности, стран Европы, США и Австралии.

Киев. 14 марта. УНИАН. В Киеве 16-17 марта пройдет международный конгресс ICAMPS по пластической хирургии и косметологии «Современные методы омоложения лица».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор и организатор конгресса, кандидат медицинских наук, национальный секретарь международной ассоциации пластических хирургов ISAPS Павел Денищук.

По его словам, это первый конгресс, который объединит две платформы - косметологию и дерматологию.

«Мы решили в этом году сделать конгресс еще более масштабным и совместить сразу две платформы: пластической хирургии и эстетической косметологии. Сегодня объединение этих двух специальностей - это тренд. Эти две специальности очень связаны. Это отражает новую тенденцию развития двух отраслей эстетической медицины. Ведь с одной стороны, эстетическая хирургия становится все менее инвазивной, а с другой стороны, косметология приобретает все больше возможностей. В Украине сейчас происходит бурное развитие обоих направлений, наши специалисты становятся все более квалифицированными. Впрочем, к сожалению, не всегда у них есть возможность получать необходимые знания и подключаться к самым современным методикам дома - надо тратить немалые средства и ехать учиться за границу. Но благодаря таким мощным учебным мероприятиям, как конгресс ICAMPS, они смогут в Киеве перенять опыт ведущих специалистов отрасли и в дальнейшем предлагать украинским пациентам самые современные методики эстетической медицины на самом высоком уровне безопасности. Ведь они получат их из первых уст: каждый из специалистов, которые будут выступать на конгрессе, имеет колоссальный опыт и является безоговорочным авторитетом в своей области», - отметил Денищук.

По его словам, в конгрессе примут участие более 16 спикеров из многих стран мира, в частности, из США, стран Европы и Австралии.

«Заявлено более 300 участников из 20 стран мира. Будет проходить не только теоретическая часть, но и практическяа. В течение двух дней на мероприятии лично представят свои знаменитые методики 15 мировых «звезд» эстетической медицины. В частности, на конгрессе поделится своим опытом признанный во всем мире эксперт по анатомии и старению лица Брайан Мендельсон из Австралии. Это специалист, который изменил взгляд на анатомию лица. Он является основателем метода SPACE-лифтинга, по которому делают подтяжку лица хирурги всего мира (метод лифтинга, который сохраняет естественную мимику лица и уже через 2 недели клиент может продолжать привычный образ жизни)», - подчеркнул Денищук.

Он также сообщил, что хедлайнером платформы «Эстетическая дерматология» станет персональный дерматолог королевского двора Великобритании Кристофер Роланд Пейн.

«По традиции, одной из самых важных и эффективных частей образовательного процесса станет программа «Живая хирургия»: онлайн-операции и процедуры, за которыми можно наблюдать в режиме реального времени. На этот раз состоятся мастер-классы по инъекционным, лазерным, нитяным и клеточным технологиям», - сказал Денищук.

Профессор ISAPS Брайан Мендельсон (Австралия) отметил, что лицо человека очень важно, потому что оно влияет на самооценку.

«Именно поэтому лицо заслуживает самой лучшей операции. Традиционные операции были не лучшими. Если вы хотите повлиять на бытие человека, следует воздействовать на вид лица. Люди из разных стран имеют разные ожидания от пластической операции. В частности, в Голливуде, в США в целом, люди хотят, чтобы были визуально видны результаты пластической операции. Вызов хирурга сделает омоложение лица без плохого эффекта. Я здесь, чтобы показать, что хирургии высокого уровня не должно быть видно», - сказал Мендельсон.