Убытки аграриев после отмены возмещения НДС при экспорте масличных составят 10-12 млрд грн ежегодно - эксперты и депутаты (видео)

Народные депутаты и профильные ассоциации призывают Раду принять разработанный депутатами законопроект о сохранении возмещения НДС.

Киев. 15 марта. УНИАН. Убытки производителей масличных культур после отмены возмещения НДС при экспорте технических масличных культур - сои, рапса и подсолнечника - составят около 10-12 млрд грн ежегодно.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Самопомич», член Комитета Верховной Рады по аграрной политике и земельным отношениям Иван Мирошниченко на пресс-конференции в УНИАН.

«В целом отмена спецрежима НДС создаст потери для аграриев около 10-12 млрд грн. И это ежегодно, не одноразово», - заявил депутат.

По его словам, правка №180 закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которая предусматривает отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте технических масличных культур, была принята незаконно.

«Это было принято без обсуждений, без дискуссий, не говоря уже о том, что данная правка не рассматривалась профильными ассоциациями. Когда вносилась эта правка, были нарушены все нормы регламента работы в комитете и в парламенте, нарушено Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», - отметил Мирошниченко.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов сообщил, что, по мнению инициаторов и сторонников отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса, такое решение будет способствовать строительству новых перерабатывающих предприятий и более полному обеспечению масляным сырьем украинских перерабатывающих предприятий.

Однако, по его словам, согласно официальным данным, мощностей по переработке сои в Украине сейчас больше, чем мы производим сои. «Строить ничего не надо, уже все построено. И учитывая, что в Советском Союзе переработки сои не было, все эти мощности новые – их модернизировать не нужно», - добавил он.

Соколов отметил, что аналогичная ситуация происходит и с другими техническими масличными культурами.

Эксперт заявил, что заинтересованы в принятии правки об отмене НДС крупные агрохолдинги – собственники крупнейших мощностей по переработке масличных. «В первую очередь это компания Kernel, которой принадлежит 34% всех мощностей страны. Также это такие компании, как «Бунге Украина» (12%), ViOil (10%), «Мироновский хлебопродукт» (10%) и другие», - сказал он.

Против отмены возмещения НДС, по словам эксперта, выступили все аграрные ассоциации, крупные сельхозпроизводители и трейдеры («Астарта», UkrLandFarming, HarvEast, Agricom), Американская торговая палата в Украине и члены профильного комитета Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Народный депутат, заместитель главы Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, также присутствовавший на пресс-конференции, призвал Раду вынести на рассмотрение разработанный депутатами законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.

«Мы сделаем все возможное, что в рамках закона и в рамках Конституции, для того чтобы этот закон появился в повестке дня Верховной Рады и в итоге был проголосован», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене.

В знак протеста против принятого парламентом решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии 18 декабря перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации президента отметила, что такое решение парламента противоречило международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.

Сегодня, 15 марта аграрии перекрыли главные автомагистрали страны в 9 областях в знак протеста против отмены возмещения НДС при экспорте масличных.

Следующее перекрытие дорог аграрии планируют на 20 марта. Точное время и точки перекрытия дорог они намерены сообщить в пятницу, 16 марта.