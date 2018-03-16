60% украинцев считают, что государству нужны кардинальные изменения - опрос (фото)

Каждый шестой украинец выступает за то, чтобы все оставалось как есть, лишь бы не хуже.

Киев. 16 марта. УНИАН. 60% украинцев считают, что государству нужны кардинальные изменения, в то же время каждый шестой выступает за то, чтобы все оставалось как есть, лишь бы не хуже.

Об этом в ходе экспертного обсуждения в агентстве УНИАН на тему: «Социологический срез общественных настроений в условиях осложнения социально-политической ситуации в стране» сообщил руководитель Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, озвучивая результаты социологического опроса, проведенного в декабре 2017 года.

«Подавляющее большинство украинцев, а именно 60%, считают, что нашему государству нужны кардинальные изменения. Пусть бы все оставалось как есть, лишь бы не хуже, говорит каждый шестой. Примерно столько же говорят, что лучше вернуть, как было. Каждый вкладывает сюда свой личный смысл. Может, кто-то Советский Союз вспоминает, а кто-то период, скажем так, домайданный. Но то, что 60% говорят, что нужны кардинальные изменения, это очень весомо. При этом, с одной стороны, украинцы нуждаются в стабильности. Они это признают, они об этом говорят, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне», - сказал он.

Также, по словам Антиповича, опрос показал, что около четверти респондентов считают, что через 5 лет ситуация в их семьях изменится к лучшему. 37% опрошенных заявили, что никаких изменений не ожидают. В то же время, согласно исследованиям, ухудшения ожидают 18% респондентов.

Эксперты также отмечают, что сегодня для украинского общества реально стоит вопрос выживания. А 59% украинцев считают напряженной ситуацию в стране.

«Подавляющее большинство считает ситуацию в государстве либо критической (33%), либо напряженной (59%). Фактически речь идет о большом беспокойстве, которое царит в умах наших граждан», - сказал он.

Руководитель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян, комментируя результаты исследования, отметил: «Не является нормальным явление, когда 9 из 10 людей в стране считают ситуацию напряженной... К сожалению, мы видим, что сегодня для украинского общества реально стоит вопрос выживания... Личные проблемы свелись к экономическим вопросам, и во многом, я бы это связывал с тем, что политическая элита привыкла откупаться. Политическая элита фактически довела сегодняшнее общество до того, что оно находится на этапе удовлетворения своих первичных потребностей, на которые не хватает средств».

*** Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» методом личного формализованного интервью (face-to-face) в период с 12 по 28 декабря 2017 года. В опросе приняли участие 30 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности составляет не более 0,6%.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/78597