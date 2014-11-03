Арбитражный управляющий винницкого ТРЦ Sky Park заявляет о незаконном силовом захвате актива его бывшим собственником

Киев. 3 ноября. УНИАН. Арбитражный управляющий компании «Овертайм» (собственник торгово-развлекательного центра Sky Park) Виталий Васылик заявляет о незаконном силовом захвате ТРЦ его бывшим собственником и бездеятельности правоохранительных органов в этом вопросе.

Как заявил Василик на пресс-конференции в УНИАН, захват ТРЦ произошел неизвестными вооруженными людьми, назвавшимися винницкой «самообороной», но действовавшими по инициативе бывшего собственника ТРЦ.

«По состоянию на сегодняшний день неизвестные вооруженные лица при полном способствовании или бездеятельности органов внутренних дел и государственной службы охраны, по инициативе и под руководством бывшего собственника… при поддержке ГСО и вооруженной местной "Самообороны" просто захватили данный торговый центр», - сказал Васылик.

При этом он отметил, что рыночная стоимость Sky Park составляет около 25 млн долл., а само банкротство ТРЦ было фиктивным и организовано его бывшим собственником с целью невозврата кредитов, взятых на строительство центра.

«ТРЦ был построен за кредитные средства в 2006-2007 годах. Средства предоставлял государственный «Укрэксимбанк», сумма составляла около 40 млн долл. Позднее данный ТРЦ получил перекредитование от Bank of Cyprus… Также ТРЦ должен около 3 млн грн в городской бюджет. По состоянию на сегодня уже бывшие собственники отказались от долга, использовав стандартную схему фиктивного банкротства», - отметил Васылик.

Он также сообщил, что в сентябре текущего года разорвал договор аренды с компанией «Магицентр», в связи с подозрением в мошеннической схеме. По его словам, бывшие собственники и руководители компаний «Овертайм» и «Магицентр» создали схему, согласно которой «Магицентр» арендовал ТРЦ по заниженной цене, а потом сдавал площади в субаренду по реальной стоимости. Таким образом «Овертайм» был доведен до банкротства, а инвесторы строительства понесли существенные убытки.

Вместе с тем, как отметила также присутствовавшая на пресс-конференции адвокат-представитель ликвидатора Алина Мироновская, в суде рассматривается иск о взыскании с «Магицентра» задолженности по аренде на сумму более 10 млн грн, при этом суд арестовал счета компании. Несмотря на это, по словам Мироновской, законные решения судов не выполняются – «Магицентр» продолжает сдавать помещения ТРЦ в субаренду, получая часть оплаты наличными, а винницкое подразделение "Укрэксимбанка" обслуживает счета компании.

В свою очередь Васылик подчеркнул, что в связи с невыполнением законных решений судов и бездеятельности центральных государственных органов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, он намерен обращаться к президенту страны Петру Порошенко, а также вице-премьер-министру Владимиру Гройсману.

«В связи с тем, что мы действуем в правовом поле, в связи с тем, что нет никакой реакции, идет полное беззаконие, мы перешли в плоскость публичного общения и конечно логичным и очевидным фактом будет обращение… Будем обращаться как к гаранту Конституции, так и к вице-премьеру и будем ждать хоть какой-то реакции на уровне поручений – вмешаться и разобраться с этой ситуацией», - резюмировал Васылик.

Справка УНИАН. ТРЦ Sky Park – крупный торгово-развлекательный центр в центре Винницы. Общая площадь ТРЦ составляет 36 тыс. кв. м, посещаемость – около 10 тыс. человек ежедневно. Арендаторами центра являются около 150 компаний.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52392