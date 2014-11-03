Народные депутаты - участники АТО обещают не допустить к присяге парламентариев - бывших «регионалов»-командир полка «Днепр-1»

Киев. 3 ноября. УНИАН. Новоизбранные народные депутаты - участники антитеррористической операции обещают не допустить к принесению присяги в Верховной Раде 8-го созыва парламентариев - бывших членов Партии регионов.

Об этом кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт», командир полка специального назначения “Днепр-1” Юрий Береза заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Правила игры в новом парламенте будут в корне изменены. На договоренности «под столом» мы будем реагировать очень сильно, быстро, больно и точечно. В первую очередь, мы сделаем люстрацию всем тем, кто голосовал за «законы 16 января», и это произойдет в довольно «непарламентской форме». Поэтому я хочу лично предупредить всех тех, кто сейчас, прикрываясь, не имеет значения каким, блоком, будет пытаться зайти в Верховную Раду. Требование к ним такое: на 30 дней — на передний край, и не словом, а делом докажите в Донецком аэропорту, в Мариуполе, что ты любишь эту землю, и потом иди в парламент”, - заявил Береза.

“Мы не можем быть добрыми и всепрощающими, чтоб простить очередное убийство. Убийство на Майдане, Небесная Сотня, погибшие в противостоянии с Россией - все это организовала Партия регионов и конкретные люди, которые, как дрессированные медведи, 16 января в зале Верховной Рады создали прецедент. Поэтому мы должны даже не дать возможности принести присягу (всем, кто голосовал за «законы 16 января» — УНИАН)”, - сказал Береза.

Вместе с тем, другой кандидат в депутаты, командир батальона “Донбасс” Семен Семенченко заверил, что драк в парламенте 8-го созыва не будет.

“Когда мы говорим о люстрации, то должны разделять понятия люстрации и мордобоя. Сейчас многие ожидают, уже выставляют боксерские пары в парламенте. Мы не имеем права скатываться до уровня шоу, хотя многие от нас этого ожидают. Люстрация — это не мордобой, а в парламенте нам всем нужно вести себя достойно и не уподобляться тем боевым петухам, которых мы видели в предыдущих созывах”, - подчеркнул он.

Кроме того, в Верховной Раде 8-го созыва будет создана межфракционная депутатская группа, в состав которой войдут народные депутаты - участники антитеррористической операции.

Об этом кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт», командир полка специального назначения "Днепр-1" Юрий Береза заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Войти в эту межфракционную группу будут иметь право все, кто имеет отношение к войне на востоке. Целый ряд военных, которые не словом, а делом доказали свою любовь к этой земле, зашли в Верховную Раду. Это основной сюрприз для тех, кто думает, что нас развели по разным углам, и в мутной воде думает делать какое-то дело. Этого не выйдет. Несмотря на то, что мы в разных партиях, мы создадим межфракционное объединение военнослужащих, которые прошли восток", - отметил Береза.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52394