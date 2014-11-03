Семенченко считает вопрос защиты Украины главным на переговорах о создании коалиции в новой Верховной Раде, а командир батальона “Миротворец” подчеркивает, что на «выборах» 2 ноября в «ЛНР» и «ДНР» люди голосовали, чтобы получить еду

Киев. 3 ноября. УНИАН. Командир батальона специального назначения «Донбасс», кандидат в народные депутаты от партии «Самопомич» Семен Семенченко считает вопрос защиты Украины главным на переговорах о создании коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

Об этом Семенченко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Семенченко, который является участником переговорной группы по созданию коалиции в парламенте 8-го созыва, намерен предложить на этих переговорах договориться о внесении изменений в военную доктрину Украины.

“Нам необходимо внести изменения в Закон Украины “О военной доктрине в Украине”. Там не определен вероятный противник, там вообще отсутствует какое-либо упоминание об этом, необходимо четко прописать критерии, которым четко отвечает агрессор. Де-факто, сейчас этому отвечает Россия”, - сказал он.

Кроме того, он считает, что необходимо убрать любые упоминания о внеблоковом статусе государства, “поскольку только сейчас в системе коллективной безопасности мы можем, действительно, при наличии сильной армии сохранить свою независимость”.

Комбат «Донбасса» также отметил, что граждан сейчас больше всего интересует, каким образом защищена Украина.

“Я предлагаю ставить этот вопрос впереди всех вопросов на переговорах о создании коалиции”, - отметил он.

Кроме того, Семенченко считает необходимым предусмотреть в военной доктрине освобождение и возвращение аннексированного Россией Крыма.

Как сообщал УНИАН, по результатам парламентских выборов 26 октября в ВР 8-го созыва проходят партии «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопомич», «Батькивщина», Радикальная партия и «Оппозиционный блок».

В переговорах о создании коалиции принимают участие представители «Народного фронта», «Блока Порошенко» и «Самопомочи».

Кроме того, командир батальона специального назначения «Донбасс» Семен Семенченко заявляет о необходимости строительства фортификационных сооружений в Запорожской области для защиты от возможного наступления террористов с территории Донецкой области.

Об этом Семенченко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он заявил о существовании реальной угрозы нанесения удара противником по нескольким направлениям.

“Это не значит, что этот удар будет. Нам необходимо сейчас принять все необходимые меры для того, чтобы этот удар не произошел. Единственный способ это остановить – это быть готовыми”, - сказал Семенченко.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас в Запорожской области нет председателя государственной областной администрации, а также заявил о бездеятельности «Укравтодора» в этом регионе в вопросе строительства укреплений.

«Укравтодор», который вместе с инженерными батальонами должен обеспечивать строительство фортификационных сооружений на пути вероятного удара, ничего для этого не делает, сказал комбат «Донбасса».

Он выразил убеждение, что необходимо объединить усилия Министерства обороны, отрядов территориальной Самообороны и всех, кто готов взять на себя ответственность за защиту своей земли, и строить фортификационные сооружения в Запорожской области.

“И если нужно - брать за «шкирки» и “Укравтодор”, и других товарищей… Нет губернатора, значит работать с исполняющим обязанности губернатора…”, - сказал он.

По словам Семенченко, по этому поводу он же встречался с министром обороны Степаном Полтораком.

К тому же, командир батальона специального назначения «Донбасс» Семен Семенченко заявляет, что боевики используют пленных бойцов батальона на принудительных работах по восстановлению города Илловайск Донецкой области, который боевики сами же и разрушили.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Семенченко напомнил, что одним из пунктов минских договоренностей было условие о безотлагательном освобождении всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.

“Уже больше месяца только бойцов «Донбасса» 100 человек, а теперь 92, находятся в плену у террористов. Они не имеют даже статуса пленных. Они имеют непонятный мне статус и используются на принудительных работах якобы по восстановлению Илловайска, который разрушили сами же террористы”, - отметил он.

Также, по его словам, “все усилия группы по обмену заложниками наталкиваются на неконтролируемость террористов, на их нежелание выполнять собственноручно подписанные соглашения”. При этом Семенченко продемонстрировал копию минских договоренностей с подписью одного из главарей боевиков Захарченко.

Вместе с тем он объяснил, что, “кроме бойцов «Донбасса», всего около 400 человек до сих пор являются заложниками”, а именно это солдаты Вооруженных сил Украины, волонтеры, пограничники, работники милиции, которых удерживают боевики.

На уточняющий вопрос он сообщил, что количество заложников на сегодняшний день составляет 415 человек. Эти все люди, по его информации, подтверждены по спискам.

Он также добавил, что информация о нечеловеческих условиях содержания не подтвердилась, и что “условия более-менее сносные”.

Командир батальона “Миротворец”, кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук заявляет, что на так называемых «выборах» 2 ноября на подконтрольных террористам территориях местные жители шли голосовать, чтобы получить еду.

Об этом Тетерев сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Люди за это (участие в «выборах» — УНИАН) получили продукты питания. И я не стал бы называть их за это предателями или душевно больными. Мы должны понимать, что эти люди находятся в критических обстоятельствах. И для них это - единственный способ получить немного еды”, - отметил Тетерев.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Сегодня на брифинге спикер СНБО Сергей Лысенко проинформировал, что террористы пытались стимулировать людей к участию в «выборах» продажей дешевых овощей и раздачей так называемых «социальных карточек», а также запугивали оружием.

Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова признать результаты «выборов» «народных советов» и глав «ДНР» и «ЛНР», которые "будут важны с точки зрения легитимизации власти".

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52394