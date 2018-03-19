В Киеве 21 марта состоится презентация современного мультикомпонентного анализатора аллергенов (видео)

150 млн жителей Европы страдают хроническими аллергическими заболеваниями.

Киев. 19 марта. УНИАН. В Киеве 21 марта состоится презентация современного мультикомпонентного анализатора аллергенов ALEX (Австрия), позволяющего на молекулярном уровне определять большинство аллергенов.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН.

По словам медицинского директора компании «Дансон фарма», исполнительного директора Украинской ассоциации функциональной медицины Сергея Юрьева, впервые в Украине аллергологический центр клиники семейной и функциональной медицины «FxMed» представит широкому кругу специалистов мультикомпонентный тест-анализатор.

«Тест ALEX (Allergy Explorer) разработан MedTech, компанией Macro Array Diagnostics (MADx, Австрия) с использованием нанотехнологий. Он определяет 99% всех клинически важных аллергенов и аллергенных молекул. Тест представляет собой чип, на котором при помощи нанотехнологии размещены 160 экстрактов аллергенов и 122 аллергенных молекулы пыльцы деревьев, трав и сорняков, аллергенов животных и насекомых, грибов и пищи. Это самый современный и высокотехнологичный тест в области диагностики аллергии. Также для теста берется кровь не из вены, а из пальца. Это важно для проведения анализа у детей младенческого возраста. Он теперь будет доступен на рынке лабораторных услуг Украины», - сказал Юрьев.

Он акцентировал, что быстрая и точная диагностика позволит назначить своевременное необходимое лечение от аллергических заболеваний и предупредить дальнейшее развитие болезней.

«С помощью этой технологии человек фактически получает свой аллергологический паспорт. Мультикомпонентный тест позволит быстро, качественно и доступно получить профиль сенсибилизации, который определяет уровни специфических иммуноглобулинов к аллергенам, отвечающих за развитие аллергических реакций у пациента), одновременно измеряет их уровень в крови и по результатам дает возможность врачу подобрать единственно правильное лечение аллергии, рекомендовать диету и профилактические мероприятия. Особо это важно для пациентов с возможностью развития аллергических реакций немедленного типа – анафилаксии», - отметил Юрьев.

По словам эксперта, во всем мире аллергия является самым распространенным заболеванием. «Чем более экономически развита страна, тем больше в ней пациентов с аллергией. 150 млн европейцев болеют хроническими аллергическими заболеваниями. Это примерно 45% населения Евросоюза, из них 8% люди, которые подвержены анафилаксии – группа смертельного риска. 7 млн европейцев страдают только пищевой аллергией», - сообщил Юрьев.

Как сказала главный врач аллергологического центра клиники «FxMed» Елена Московенко, в Украине около 35% людей, которые хотя бы раз в жизни обратились к аллергологу.

«Очень многие замыкаются на уровне семейного врача или вообще не лечатся. Поэтому я считаю, что реальные цифры выше, чем в Европе. Вероятно, что они достигают 50-60%. Самые яркие проявления аллергии – круглогодичный насморк (аллергические круглогодичные риниты), бронхиальная астма, даже у младенцев до года, это разнообразные дерматиты. Мы должны готовиться, что количество больных с аллергией будет возрастать», - заявилаа Московенко.

По ее словам, ранняя диагностика аллергических заболеваний позволяет проводить адекватное лечение и профилактику тяжелых осложнений, таких как бронхиальная астма, а также уменьшает возможную инвалидизацию аллергиков, связанную с бронхиальной астмой.

«Правильное своевременное лечение дает возможность полноценной жизни, снижает экономические затраты на этапе диагностики и контроля эффективности лечения аллергических заболеваний. Если есть аллерген – есть возможность бороться с ним. Если его нет – его нужно искать. Это единственный шанс, который позволит провести эффективное лечение, дать перспективу для пациента. Поэтому рассчитывать, что сам пациент поможет нам, врачам, установить диагноз, не всегда правильно. Тут поможет современнейшая диагностика», - сказала Московенко.

Как сообщили участники пресс-конференции, презентация анализатора аллергенов ALEX с участием более 150 врачей-аллерголов состоится 21 марта в 13.30 в конференц-холле «Инверия» (ул.Владимирская, 49а).

Детальная информация : https://fxmed.com.ua/uslugi/allergologicheskij-centr/