Днепропетровская область определила 4 приоритетных направления в стратегии своего развития

Киев. 4 ноября. УНИАН. Власти Днепропетровской области при поддержке Федерации канадских муниципалитетов разработали стратегию до 2020 года, в которой определили 4 приоритетных направления дальнейшего развитию региона.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод.

«Днепропетровская область – первый регион, принявший региональную стратегию до 2020 года, которая полностью синхронизирована с национальной стратегией регионального развития», – сказал он.

По словам Удода, приоритетными в стратегии развития области являются следующие направления: диверсификация экономики, развитие сельских территорий, развитие экологических программ и энергобезопасность, а также развитие человеческого потенциала.

Как отметил глава Днепропетровского облсовета, ориентация на данные приоритетные направления стратегии позволит повысить конкурентоспособность области, её экономическую и энергетическую безопасность, а также обеспечит эффективный механизм управления в регионе.

При этом Удод отметил, что с целью контроля за дальнейшим выполнением данной стратегии в области создан управляющий комитет.

«Ещё до того как план был принят, мы разработали механизм контроля его исполнения и создали управляющий комитет в области для мониторинга выполнения нашей стратегии», - сказал он, добавив, что в будущем при необходимости стратегия развития области будет пересматриваться.

Присутствовавший на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что разработка стратегии развития Днепропетровской области совместно с Федерацией канадских муниципалитетов является частью общей программы поддержки Украины. При этом он отметил, что на сегодняшний день все совместные проекты по развитию ряда областей в Украине оцениваются в 30-40 млн канадских долларов.

«Все проекты вместе оцениваются в 30-40 миллионов канадских долларов», - сказал Ващук, добавив, что, кроме поддержки Днепропетровской области, Канада также развивает программы во Львовской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко представил программу развития Украины «Стратегия-2020» в рамках своей первой большой пресс-конференции для центральных и региональных СМИ. Программа включает порядка 60 реформ и специальных программ, реализация которых позволит Украине войти в Топ-20 стран в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, увеличить ВВП на душу населения до 16 тыс. долл. против нынешних 3,9 тыс. долл. по версии рейтингового агентства Standard & Poor’s, а также увеличить за пять лет приток прямых иностранных инвестиций до 40 млрд долл. против нынешнего показателя в среднем 4-5 млрд долл. в год.

В числе ключевых реформ Порошенко называет антикоррупционную реформу, судебную реформу, налоговую реформу, достижение энергонезависимости, реформу правоохранительной системы и системы обороны Украины, децентрализацию и реформу государственного аппарата, дерегуляцию и развитие предпринимательства, а также реформу здравоохранения.