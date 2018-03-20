В Украине создана любительская Федерация смешанных боевых искусств (фото, видео)

Организаторы уверены, что в скором времени этот вид спорта будет олимпийским.

Киев. 20 марта. УНИАН. В Украине создана любительская Федерация смешанных боевых искусств.

Об этом объявили участники пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил президент Федерации смешанных боевых искусств Украины Владимир Тесля, «смешанные боевые искусства как вид спорта существуют уже давно. В Украине соревнования проводятся минимум 5 лет на профессиональном уровне. Мы решили поднять и аматорский уровень смешанных единоборств в нашей стране».

Тесля выразил уверенность в том, что «в скором времени этот вид спорта будет олимпийским. И когда это произойдет, нам не будет стыдно за результаты».

По словам главы судейской коллегии федерации Владимира Шемарова, одна из основных целей федерации – разделить профессиональный и аматорский уровень в боевых смешанных искусствах.

«Профессионалы должны проводить поединки только с профессионалами, а аматоры – только с аматорами. До этого существовала полная неразбериха в этом вопросе. В результате получалось так, что талантливые спортсмены-аматоры, имевшие большие перспективы, слишком рано получали в соперники серьезных противников, проигрывали и «ломались» в психологическом плане», - объяснил Шемаров.

В свою чередь исполнительный директор федерации Александр Гингизов отметил, что в планах – создание в каждом регионе Украины своего структурного подразделения Федерации смешанных боевых искусств.

По его словам, «на следующем этапе – создание спортивных школ по этому виду спорта. Это кропотливый процесс, но его мы будем ускорять. Тем более, что наш вид спорта развивается стремительными темпами. Многие родители хотят видеть своих детей физически сильными».

Гингизов также отметил, что «смешанными боевыми искусствами занимаются не только юноши, но и девушки. На сегодняшний день Украина имеет шесть действующих чемпионов международной лиги WWFC (World Warriors Fighting Championship), одна из них – женщина».

Как сказал Шемаров, одна из задач федерации – организация взрослых и юношеских любительских турниров, подготовка судей и четкое следование правилам.

«Согласно украинскому законодательству, в соревнованиях по смешанным единоборствам разрешается принимать участие детям не младше 10 лет. Мы это будем жестко соблюдать. Также тщательно следим за безопасностью спортсменов. На них должна быть обязательная экипировка – шлемы и щитки», - подчеркнул он.

Участники пресс-конференции заявили, что на сегодняшний день смешанные боевые искусства (ММА) являются одним из наиболее стремительно развивающихся видов спорта, приобретая невероятную популярность по всему миру. В Украине интерес к ММА растёт очень быстрыми темпами, о чём свидетельствуют регулярные аншлаги на международных турнирах, которые с большим успехом проводит лига World Warriors Fighting Championship (WWFC).

О популярности соревнований по ММА в Украине говорит тот факт, что свободных мест на турнирах практически нет, отметил Тесля и анонсировал проведение очередного турнира лиги WWFC в киевском Дворце спорта в субботу, 24 марта.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/78678