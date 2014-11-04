В Киеве возобновили судебное следствие о разбойном нападении четырехлетней давности: фигуранты обжаловали приговор суда первой инстанции в апелляционном суде

Киев. 4 ноября. УНИАН. Возобновлено судебное следствие относительно разбойного нападения 4-летней давности в Киеве: фигуранты обжаловали приговор суда первой инстанции в апелляционном суде.

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Владимира Зайченко на стадии апелляции Виктор Кашпур на пресс-конференции в УНИАН.

Координатор информационно-правовой группы международных движений в Украине Анна Дейнеко сказала, что «сегодня, как минимум, каждый 5 осужденный в Украине сидит незаконно». «Все адвокаты, которые занимаются уголовным правом и работают 5-10 лет в этой сфере, имеют, по меньшей мере, 1-3 осужденных, получивших по 15 лет за преступления, которые не совершали», - отметила она.

«Сегодняшнее дело – это вопиющая история молодого человека Владимира Зайченко, который случайно попал в милицейско-судебный маховик, и не может добиться правосудия – он уже 4 год подряд сидит в СИЗО за преступление, которого не совершал», - заявила Дейнеко.

В свою очередь, мать осужденного Наталия Зайченко сказала: «Моего сына забрали только за то, что он накануне пообщался с организатором преступления, мой сын к этому никакого отношения не имеет».

Адвокат сообщил, что его подзащитный «осужден приговором от 27 декабря 2013 года Святошинского районного суда города Киева за совершение разбойного нападения группой лиц на дом, который находится на улице Чайковской. Данное преступление имело место 22 декабря 2010 года».

«Судом установлено, что преступление вроде бы организовал гражданин Холодов Руслан, который живет через 3 подъезда в доме Зайченко. 25.06.2011 Зайченко сидел во дворе вместе с Холодовым, за которым в то время работники милиции вели внешнее наблюдение. Таким образом Зайченко попал в поле зрения работников милиции, и его взяли «отрабатывать», - добавил адвокат.

Также он рассказал, что «на следующий день, 26.07.2011, Зайченко поехал в поликлинику, где в 9:40 к нему подошли две человека, забрали у него паспорт, ключи от автомобиля, надели наручники, вывели на улицу и посадили в автомобиль «Ланос», а в его автомобиль сел неизвестный на то время работник милиции, и они отправились колонной в Святошинское РУГУ МВД Украины в городе Киеве».

«В Святошинском РУГУ Зайченко длительное время, до вечера, били по голове, по почкам, ставили к стене и били в одну точку на ноге и другими способами истязали. Потом, сломив его волю, вынудили написать его, что он употребляет наркотики, после чего провели с грубым нарушением требований УПК Украины так называемый «обыск» в его автомобиле, который на то время уже более 8 часов находился в пользовании работников милиции. В ходе этого «обыска» изъяли подброшенное, вероятно, работниками милиции наркотическое вещество, а также изъяли его шапку, в которой неизвестны лица преднамеренно вырезали отверстия для глаз, которые в дальнейшем не совпали с антропометрическими данными глаз Зайченко, что подтверждает фальсификацию доказательства», - заметил Кашпур.

«Я спросил его, почему он написал явку с повинной, на второй день после задержания. Он мне сказал: «несмотря на то, что я имею высшее юридическое образование, у меня было 2 варианта: первый – это отправиться на тот свет, второй вариант – это подписать то, что дают, а в дальнейшем пытаться опровергнуть подписанное», - заметил адвокат.

«После десяти дней держания, 04.08.2011, к защите Зайченко был допущен адвокат Анисков, после чего Зайченко отказался от признания своей вины в совершении разбойного нападения», - отметил адвокат.

По его словам, в данное время Апелляционный суд рассматривает апелляции, в том числе и Зайченко, повторно допрашивает осужденных, исследует материалы дела, в которых изложены их показания в досудебном следствии и в суде первой инстанции, а потому у Зайченко есть надежда, что его оправдают, но при условии правильного применения законодательства.

Кроме этого, адвокат убежден, что «целесообразно участие журналистов в Апелляционном суде города Киева 06.10.2014 года в 11:00, поскольку именно в этот день судьи апелляционной инстанции будут допрашивать Зайченко В., а последний будет давать развернутые объяснения по поводу обстоятельств его задержания и пытаться доказать свою невиновность».