Группа «ТІК» с юбилейным туром «Люби ти Украину» посетит 33 города Украины, Канаду, США и Европу

Киев. 4 ноября. УНИАН. С юбилейным туром «Люби ти Украину», который посвящен 10-летию группе «ТІК», музыканты посетят 33 города Украины, Канаду, США и Европу.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер группы «ТІК» Олег Збаращук.

«В следующем году группе «ТІК» исполняется 10», - сказал он и добавил, что по этому случаю решено было организовать юбилейный тур.

Так, всеукраинский тур группы «ТІК» начнется 1 февраля 2015 года концертом в киевском Дворце Спорта.

«Тур называется «Люби ти Украину». По концепции хотелось бы делать концерты, где будут собраны лучшие песни за 10 лет, и в том числе мы представим в январе новый альбом коллектива, который будет называться, снова же, «Люби ти Украину», - сказал Збаращук.

Он отметил, что тур охватит 33 города Украины, выступления в которых будут на разных концертных площадках, в частности, и на стадионах.

Кроме того, в марте-апреле запланированы гастроли в странах Европы, в США и Канаде.

Завершиться тур должен 10 июня концертом в Виннице.

Фронтмен группы Виктор Бронюк отметил, что пока группа будет проводить репетиции и выстраивать концерту программу для тура.

«Хочется проехаться, хочется, чтобы это все были хорошие дружеские встречи», - сказал он.

Видеозапись пресс-конференции: http://press.unian.net/video/3701-gruppa-tik-otpravlyaetsya-v-yubileynyiy-tur-lyubi-tyi-ukrainu.html