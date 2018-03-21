Зоозащитники призывают парламентариев принять «антиживодерский» закон

Верховная Рада завтра в первом чтении будет рассматривать соответствующий законопроект, в котором содержится 65 поправок в 9 действующих законов.

Киев. 21 марта. УНИАН. Зоозащитники призывают парламентариев принять закон, которым за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Об этом они заявили на во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Движение живодеров-догхантеров в Украине. Кто виноват и как его предотвратить?».

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что соответствующий законопроект № 6598 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» парламент должен рассмотреть завтра в первом чтении.

«Законопроект предусматривает регулирование количества бездомных животных гуманным способом. Совковский вариант, который действует с 1933 года, что в собак и кошек можно стрелять, - исключается, чтобы не создавать базу для таких подонков как догхантеры», - сказал он.

В свою очередь эксперт по вопросам защиты животных Наталья Вишневская подчеркнула, что законопроектом № 6598 предусмотрено 65 поправок в 9 действующих законов, среди которых очень много изменений по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и внедрение механизмов привлечения к ответственности за насильственные действия, направленные против животных.

«В частности, законопроект вводит прямой запрет на массовую эвтаназию животных. Также законопроект вводит обязательства следователей и прокуроров направлять трупы погибших животных на экспертизу, так как судебно-ветеринарная экспертиза является главным основанием для того, чтобы привлечь к ответственности за такое преступление. Законопроект также усиливает ответственность за насильственные действия в отношении животных - предполагается арест от 3 до 5 лет», - сообщила Вишневская.

По ее словам, кроме того, законопроектом также вносятся существенные изменения в термин «жестокое обращение с животными».

«До сих пор это была довольно размытая формулировка. Мы предлагаем конкретные вещи, связанные с тем, что убийство, увечье, пытки, отравления будут считаться жестоким обращением с животными», - сказала эксперт.

В то же время директор зоозащитной организации «Четыре лапы Украина» Александра Лисчишина подчеркнула, что международный фонд, который она представляет, реализует проекты помощи бездомным животным в Европе и Азии.

«И только в Украине и еще в России есть такое движение как догхантерство. В других странах - это нонсенс. Догхантеры массово уничтожают бездомных животных, в том числе и тех, которые уже стерилизованы и вакцинированы. Они их отстреливают и травят, и от этого страдают также и животные, которые могут поднять на улице кусочек колбасы, наполненный продуктами, убивающими животных. От этих препаратов животные умирают в страшных муках. Догхантеры пишут на своих сайтах, это гуманная смерть для животного, но ни один нормальный человек и ветеринарный врач вам этого не подтвердит. Поэтому законопроект № 6598 призван остановить популяризацию действий, направленных на убийство и издевательство над животными. За жестокое обращение должно быть наказание», - добавила она.

В свою очередь координатор общественной организации «Форум спасения Киева» Оксана Костюкевич подчеркнула, что догхантеров сейчас очень сложно привлечь к ответственности. Она выразила надежду, что народные депутаты примут законопроект №6598, который поможет зоозащитникам добиваться привлечения к ответственности людей, которые жестоко обращаются с животными.