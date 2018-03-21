После реконструкции на территории ландшафтного парка появится японский сад, зона для влюбленных и детский парк развлечений.

Киев. 21 марта. УНИАН. Столичное «Певческое поле» планируют сделать уникальной площадкой для развлечений и отдыха.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН начальник отдела садово-паркового хозяйства КО «Киевзеленстрой» Елена Зубкова, реконструкция Печерского ландшафтного парка "Певческое поле", которая продлится несколько месяцев, предусматривает установление уникальных площадок для развлечений и отдыха.

«Певческое поле» - это уникальная ландшафтная жемчужина Печерского района, и сама по себе очень уникальная локация. Это некий креативное пространство посреди Киева. Здесь, как вы знаете, проходит четыре выставки в год - выставки цветов, которые очень популярны среди киевлян и гостей города. Несколько часов назад завершилось рабочее совещание, которое касалась капитального ремонта Печерского ландшафтного парка и его обновления для комфорта наших посетителей. Уже в следующем месяце начнутся работы по обновлению парка. Здесь будет новое комфортное покрытие, новые элементы благоустройства и еще несколько моментов, которые мы открывать не будем, чтобы было интересно посетителям оценить через несколько месяцев. Через месяц откроется выставка тюльпанов. В этом году мы обратились к тематике путешествий, и поэтому выставка тюльпанов будет называться «Вокруг света», - сказала Зубкова.

В свою очередь руководитель компании Grand Event Денис Погорелко проинформировал, что можно будет увидеть в парке после его реконструкции. «Мы изучали мировую практику подобных локаций. Идейным вдохновителем для нас стал центральный парк в Нью-Йорке, в котором есть все для отдыха. Мы хотим, чтобы «Певческое поле» стало большой зоной отдыха в центре Киева. Мы хотим, чтобы «Певческое поле» стало визитной карточкой центра города и Киева. Это наша задача.

Локации в парке будут разбиты на определенные зоны. У нас будет детская зона, спортивная зона, зона для велосипедов, веревочный парк, детские аттракционы и тому подобное. Каждая зона будет интересна. Мы ориентируемся не только на детей, а на семейно-молодежный отдых на территории парка. Также у нас будет зона для влюбленных, где они смогут проводить фотосессии, где можно будет посидеть с ковриками на зеленой зоне, кинотеатр под открытым небом. Детских локаций будет порядка 15. Также планируется контактный мини-зоопарк. Будем делать различные сцены для проведения разных мероприятий. Одной из изюминок будет японский сад, где будут домики для чайных церемоний, мини-музей японской культуры», - отметил Погорелко.

В свою очередь заместитель руководителя компании Grand Event Дмитрий Варналий добавил, что планируется проводить выставки под специально обустроенным геодезическим отапливаемым куполом, и сейчас по этому поводу ведутся переговоры с европейскими странами. «Мы также общаемся с организаторами крупнейшей в мире выставки цветов в Челси, и есть определенные договоренности, которые станут большим сюрпризом. Уже через несколько месяцев наши посетители могут воочию увидеть кроме выставок, которые делает «Киевзеленстрой», выставки наших партнеров. В целом сегодня мы имеем активную коммуникацию с творческими культурными центрами, имеем активную коммуникацию с иностранными диаспорами, ассоциациями и организаторами популярных мировых выставок. Результатом такого сотрудничества должны стать те мероприятия, которые вы увидите в этом году и которые вас удивят», - отметил Варналий.